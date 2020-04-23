快訊

法官聲請釋憲：爆粗口=公然侮辱罪？禮貌國或法治國

小豬渣男行為全曝 舊愛嗆：浪費人家青春

天道盟太陽會成員恐嚇取財 刑事局逮7嫌送辦

中央社 / 台北23日電

刑事局今天表示，以天道盟太陽會成員27歲余男為首的暴力集團，常在基隆市和新北市藉事端勒索取財，甚至強押受害人到山上毆打、嘴塞鞭炮，警於3、4月陸續逮7嫌送辦。

刑事局今天舉行記者會，偵查第四大隊副大隊長王志成表示，去年接獲線報指余男自恃其黑幫身分於基隆市暖暖區及新北市瑞芳區一帶藉事端勒索財物，甚或強押、恐嚇被害人，再從中牟取不法利益，隨即和基隆市警察局刑事警察大隊共組專案小組偵辦。

經專案小組追查發現，以余男為首的暴力集團專門鎖定販賣毒品的藥頭下手，以黑吃黑方式搶奪其毒品和財物，去年中強押一名男藥頭到基隆市和新北市交界山區毆打凌虐，甚至還將鞭炮和沖天炮分別塞至受害人口中和腰際處，再勒索強取其機車財物，手段極度兇殘。

此外，余男等人去年中與人相約談判，卻提前偷襲未果，竟將現場不相干的洗車業者門口砸毀。

專案小組經長期調查蒐證，分別於今年3月18日、3月24日、4月15日和4月16日陸續將余男等7嫌執行到案，全案詢後依違反組織犯罪防制條例、妨害自由及恐嚇取財等罪移送基隆地檢署偵辦。

基隆 警察

延伸閱讀

網路貼文詐騙廉售口罩 刑事局逮台南女送辦

兒童口罩買不到？ 網友留言「都給當官的了」罰2000元

基隆市增1磐石艦士兵確診 市長林右昌上午說明最新疫情

性侵拍裸照勒索 取贖慘遭圍毆

相關新聞

只有犯罪的精神疾病患者能入住？《眼不見為淨》紀錄司法精神醫院

精神疾病患者如果犯了傷害罪下場會如何？有人會被送去司法精神病院，這裡以前稱作刑事瘋人院，病患會在那裡待上數年，不為世人所見⋯⋯艾美獎得主約翰・卡斯納（John Kastner）前進布羅克維精神病院拍攝，追蹤四名病患，記錄他們日常生活、治療、情感與人際關係等等面向。

小心「防疫詐騙」 文山警5日阻詐2案63萬元

正值新冠肺炎防疫期間，詐騙手法也隨之更新，台北市文山一分局近日連續攔阻2件詐騙案，詐團皆是以疫情期間身體不適、經商不順為...

大叔深夜提款南警上前關懷 意外查獲香菸盒藏毒法辦

台南市郭姓建築包商，昨天深夜在中西區南門路郵局自動櫃員禨提款，巡邏員警上前關心，郭見員警上前神色慌張，令員警起疑，詳加盤...

影／「小孩失血怎辦」3歲童遭狠父虐死 手機成突破關鍵

台中市邱姓男子去年11月涉嫌虐死3歲兒子，檢方在男童母親的手機搜尋出「腦震盪」、「小孩失血怎辦」、「CPR」等關鍵字的記...

抓到了！雙船拖網近岸違規捕魚 海巡署喝阻取締送辦

海巡署艦隊分署第七海巡隊（蘇澳海巡隊）今天清晨5點，接獲海巡署第一巡防區指揮部通報，有艘漁船在宜蘭縣外澳海域距岸1.5浬...

影／新北毒蟲闖紅燈又拒檢 被抓還想以鐵絲開手銬

23歲王姓男子昨天晚間8時許違規闖紅燈被警方示意攔檢，他因身上攜帶毒品心虛拒檢逃逸，被警方追到水源路3巷口才停下，經搜查...

警巡酒店是否違開 鷹眼見酒店公關滿臉是血上前破案

台北市警中山分局本月21日巡查轄內酒店是否有違規開店，竟救出一名遭毆打的男子。警方調查，男子因酒店歇業，欠款無力償還，遭...

獨／穿山甲鱗片屬「神藥」？ 吸毒男竟到山區抓捕換毒

34歲陳姓男子因毒品案入獄，在苦窯蹲了2年，去年出獄後身無分文又改不了吸毒惡習，竟涉嫌到新竹山區捕捉屬二級保育類動物的穿...

台氯林園廠氣體外洩 1工人命危

高雄林園工業區內的台灣氯乙烯林園廠，昨天傍晚發生二氯乙烷外洩工安意外，儲槽區二氯乙烷幫浦整修拆除時，疑管線內殘存氣體外洩，十名工人吸入二氯乙烷身體不適送醫，三人一度昏迷，其中李姓男子有化學性灼傷、吸入性嗆傷，昏迷指數四，急救插管後送加護病房。意外原因待調查。

台氯10工人最嚴重仍昏迷 補教師研判這樣吸入二氯乙烷

台灣氯乙烯公司高雄林園廠的10名工人，今天下午進行儲槽區二氯乙烷幫浦整修、拆除作業，疑管線內殘存氣體外洩，導致吸入過多昏...

新北毒販拿冰糖混充海洛因 遭毒蟲潑酸毀容

黃姓男子拿冰糖混充海洛因販賣，被李姓、陳姓2名男子登門問罪，談判過程中發現對方想趁他不注意竊取毒品，與對方爆發嚴重衝突，...

工安意外10人受傷 1命危 台氯廠方這樣說

高雄市林園工業區內的台灣氯乙烯林園廠今天傍晚發生二氯乙烷外洩工安意外，10名工人送醫，有1人命危。台灣氯乙烯林園廠副總葉...

熱門新聞

台南酒店妹酒駕撞死人 家人選擇原諒僅要3萬6000元塔位

新莊公車闖紅燈撞機車彈飛女大生 網罵「299又闖禍了」

台氯李姓工人傷重難好轉 家屬同意留一口氣帶他回家

超速被拍罰1800不夠？他回頭怒罵警妨害公務加罰1萬

5網友傳「敦睦艦隊嘉義逗留點」不實訊息 警網蒐法辦

熊大庄退票億元 老闆持遊民「芭樂票」借錢詐欺罪起訴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。