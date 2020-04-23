天道盟太陽會成員恐嚇取財 刑事局逮7嫌送辦

刑事局今天表示，以天道盟太陽會成員27歲余男為首的暴力集團，常在基隆市和新北市藉事端勒索取財，甚至強押受害人到山上毆打、嘴塞鞭炮，警於3、4月陸續逮7嫌送辦。

刑事局今天舉行記者會，偵查第四大隊副大隊長王志成表示，去年接獲線報指余男自恃其黑幫身分於基隆市暖暖區及新北市瑞芳區一帶藉事端勒索財物，甚或強押、恐嚇被害人，再從中牟取不法利益，隨即和基隆市警察局刑事警察大隊共組專案小組偵辦。

經專案小組追查發現，以余男為首的暴力集團專門鎖定販賣毒品的藥頭下手，以黑吃黑方式搶奪其毒品和財物，去年中強押一名男藥頭到基隆市和新北市交界山區毆打凌虐，甚至還將鞭炮和沖天炮分別塞至受害人口中和腰際處，再勒索強取其機車財物，手段極度兇殘。

此外，余男等人去年中與人相約談判，卻提前偷襲未果，竟將現場不相干的洗車業者門口砸毀。

專案小組經長期調查蒐證，分別於今年3月18日、3月24日、4月15日和4月16日陸續將余男等7嫌執行到案，全案詢後依違反組織犯罪防制條例、妨害自由及恐嚇取財等罪移送基隆地檢署偵辦。