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抓到了！雙船拖網近岸違規捕魚 海巡署喝阻取締送辦
海巡署艦隊分署第七海巡隊（蘇澳海巡隊）今天清晨5點，接獲海巡署第一巡防區指揮部通報，有艘漁船在宜蘭縣外澳海域距岸1.5浬處慢速往南航行，疑似近岸違規拖網作業。
蘇澳海巡隊立即調派PP-10028艇前往，巡防艇在抵達宜蘭壯圍外2.3浬後發現違規雙船拖網作業的漁船，透過廣播，喝止漁船作業，並將違規事實全程錄影蒐證後，依漁業法第44條函送漁政主管機關裁處。
海巡署指出，漁船以拖曳網具方式作業，為主動性漁法，網具於海底拖掃，極易破壞底棲生態及產卵場，加上漁獲選擇性低容易造成混獲，危害海洋生態與漁業資源甚大，拖網將魚苗及海洋食物鏈底層的小魚捕撈殆盡，如此惡性循環恐加速漁業資源枯竭，嚴重破壞海洋生態。
海巡署表示，依行政院農業委員會公告「臺灣地區拖網漁船禁漁區位置及有關限制事宜」中明確規定，距岸3浬內完全禁止拖網作業，3至12浬海域僅限50噸級以下漁船作業，被查獲漁船在2.3浬下網捕撈作業已違規，事實明確，依法取締函送。
海巡署指出，為維護漁業資源、保育海洋生態遏阻不法，蘇澳海巡隊近3年來共取締函送近岸違規捕漁計37件，籲請漁民朋友出海作業時請遵守漁政機關相關規定，如有發現破壞海洋生態或海洋環境等狀況，請撥打「118」報案服務電話通報，海巡署將立即前往處理。
海巡署提醒，新型冠狀病毒肺炎嚴重，呼籲漁船切勿在海上與大陸漁船有任何接觸行為，避免疫情產生破口。
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