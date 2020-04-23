警巡酒店是否違開 鷹眼見酒店公關滿臉是血上前破案

台北市警中山分局本月21日巡查轄內酒店是否有違規開店，竟救出一名遭毆打的男子。警方調查，男子因酒店歇業，欠款無力償還，遭對方帶到民宅毆打；男子被攙扶出民宅，行經公園時，警方「鷹眼」認為不對勁，才救出林。林偵詢時坦承欠款，對警方大喊感謝

警方調查，林男（35歲）是酒店公關，因近日酒店歇業，經濟出現問題，曾向22歲侯姓友人借貸的1萬3千8百元，無力償還，簽了本票也不見面。

侯男找來4友人，本月21日在萬華找到林，當面嗆聲「如果不上車，就請你吃子彈」；將林押上車後，帶到中山區一處民宅毆打，造成林左耳、左肩等處瘀青。