獨／穿山甲鱗片屬「神藥」？ 吸毒男竟到山區抓捕換毒

34歲陳姓男子因毒品案入獄，在苦窯蹲了2年，去年出獄後身無分文又改不了吸毒惡習，竟涉嫌到新竹山區捕捉屬二級保育類動物的穿山甲，即使先前曾傳出穿山甲恐為新冠肺炎潛在中間宿主，他仍誆稱其鱗片屬「神藥」，以每隻4千元代價向藥頭換毒，月初遭警方循線逮捕，起獲微量安非他命，雖沒在現場看見穿山甲，卻在陳手機內發現數張照片，全案擴大偵辦中。

目前全世界僅八種穿山甲，全數分布在亞、非洲，由於傳統醫學視穿山甲的鱗片為珍貴藥材，導致穿山甲長期遭大量盜獵捕殺及非法走私，成為「受到滅絕威脅的物種」，在台灣則受「野生動物保護法」保護，屬第二級保育類動物。近期新冠肺炎疫情席捲全球，大陸曾有一批研究人員於今年2月在微博官網發布最新研究消息，稱穿山甲為新型冠狀病毒潛在中間宿主。

據悉，陳男有毒品前科，去年7月出獄後住在新竹山區，但他改不了吸毒惡習，加上身無分文，便將歪腦筋動到穿山甲身上，開始在山區放置套索陷阱，將抓來的穿山甲帶回家關進鐵籠，隨後用手機通訊軟體聯繫藥頭，希望用穿山甲換安非他命。

警方掌握情資，經3個多月蒐證，月初前往陳男位於山區的住處搜索，將陳逮捕，於臥房內起獲微量安非他命，並在陳的手機內發現數張穿山甲照片。