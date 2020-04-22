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新北毒販拿冰糖混充海洛因 遭毒蟲潑酸毀容

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導
黃姓男子拿冰糖混充海洛因販賣，結果被李姓、陳姓２名男子登門問罪，在衝突中遭潑酸毀容。本報資料照片
黃姓男子拿冰糖混充海洛因販賣，結果被李姓、陳姓２名男子登門問罪，在衝突中遭潑酸毀容。本報資料照片

黃姓男子拿冰糖混充海洛因販賣，被李姓、陳姓2名男子登門問罪，談判過程中發現對方想趁他不注意竊取毒品，與對方爆發嚴重衝突，結果不但臉被刀劃傷，還被潑酸毀容；新北地院今依攜帶兇器竊盜罪各判李、陳9月有期徒刑。2人涉傷害罪部分，因黃男撤告，另為不受理判決。

判決指出，李男發現毒品不純，旋即找陳男密謀，2人決定如果黃男不願意賠償，就要對黃男不利，再拿走他的毒品。去年4月2日，2人帶著水果刀、鐵鍊、手銬和硝酸等物到黃男永和住處找人，因彼此沒有共識，所以由李男負責繼續談判拖住黃男，陳男負責找出毒品，未料得手安非他命後，黃男友人剛好出現，衍生後續嚴重衝突。

衝突過程中，李男將黃男友人關進廁所後，見陳、黃2人扭打在地，就持水果刀向黃砍去，造成對方臉部10公分的撕裂傷，接著又潑灑硝酸，造成對方眼角膜、四肢多處腐蝕。

案發後，黃男經友人報警，送醫後無生命危險，李、陳2人也被永和警方循線逮捕，但他們竊得的毒品已施用殆盡。

審理時，李、陳坦承不諱，也與黃男達成和解，傷害部分獲撤告，但竊盜屬公訴罪，法官最後認定2人涉犯的是攜帶凶器竊盜罪，並審酌犯罪情節和犯後態度量刑。

毒品 竊盜 新北

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