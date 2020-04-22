防疫治安無缺口 苗警肅槍、緝毒、掃黑、打詐

新冠肺炎疫情延燒，苗栗縣警方兼顧防疫及治安無缺口，今天宣布4月6日到17日全國同步查緝非法槍彈專案專案期間，查獲非法槍械7支，3件網購口罩詐騙案，另大湖分局循線到台中市破獲販毒案，扣案海洛因、安非他命290公克，苗栗縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦及多名議員，今天連袂到警察局打氣。

徐耀昌、鍾東錦及苗栗縣議員鄭碧玉、余文忠、孫素娥、許櫻萍、徐筱菁、湯維岳、黃芳椿等7人，今天到縣警局嘉勉打氣，肯定員警專案期間成果，期勉警察局與縣府團隊通力合作，並注意自身安全，做好防疫與治安工作，共同努力打造安全、宜居的幸福城市。

苗栗縣警察局統計，專案期間共查獲7支非法槍械，3件網購口罩詐騙案，其中1件詐騙金額高達300多萬元，竹南分局檢肅黑幫成員5人到案，另大湖分局去年月底鎖定詹姓男子涉嫌販毒，報請檢察官指揮偵辦，4月9日下午在台中市拘提他到案，隨身包起出毒品290公克，贓款21萬多元，全案進一步偵辦中。