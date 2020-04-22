快訊

公衛師法來了！行政院會明拍板 想獲資格得考試加證書

【疫情燒藝情1】連雲門也撐不下去 年燒破億恐拿劇場貸款

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫治安無缺口 苗警肅槍、緝毒、掃黑、打詐

聯合報 / 記者范榮達／即時報導
苗栗縣警方4月6日到17日全國同步查緝非法槍彈專案專案期間頗有績效，縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦及多名議員，今天連袂到警察局打氣。記者范榮達／攝影
苗栗縣警方4月6日到17日全國同步查緝非法槍彈專案專案期間頗有績效，縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦及多名議員，今天連袂到警察局打氣。記者范榮達／攝影

新冠肺炎疫情延燒，苗栗縣警方兼顧防疫及治安無缺口，今天宣布4月6日到17日全國同步查緝非法槍彈專案專案期間，查獲非法槍械7支，3件網購口罩詐騙案，另大湖分局循線到台中市破獲販毒案，扣案海洛因、安非他命290公克，苗栗縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦及多名議員，今天連袂到警察局打氣。

徐耀昌、鍾東錦及苗栗縣議員鄭碧玉、余文忠、孫素娥、許櫻萍、徐筱菁、湯維岳、黃芳椿等7人，今天到縣警局嘉勉打氣，肯定員警專案期間成果，期勉警察局與縣府團隊通力合作，並注意自身安全，做好防疫與治安工作，共同努力打造安全、宜居的幸福城市。

苗栗縣警察局統計，專案期間共查獲7支非法槍械，3件網購口罩詐騙案，其中1件詐騙金額高達300多萬元，竹南分局檢肅黑幫成員5人到案，另大湖分局去年月底鎖定詹姓男子涉嫌販毒，報請檢察官指揮偵辦，4月9日下午在台中市拘提他到案，隨身包起出毒品290公克，贓款21萬多元，全案進一步偵辦中。

苗栗縣警局長翁群能表示，防疫期間警方打擊犯罪不放鬆，也呼籲治安工作沒有假期，不法分子勿心存僥倖，一旦犯罪，警察局誓將不法之徒查緝到案，全力維護山城治安。

苗栗縣警方4月6日到17日全國同步查緝非法槍彈專案專案期間頗有績效，縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦及多名議員，今天連袂到警察局打氣。記者范榮達／攝影
苗栗縣警方4月6日到17日全國同步查緝非法槍彈專案專案期間頗有績效，縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦及多名議員，今天連袂到警察局打氣。記者范榮達／攝影

苗栗縣 警察 詐騙

延伸閱讀

肯定縣府執行力 達成基金會善款「一定要捐苗栗」

因應疫情苗栗縣府首度視訊會議 5月1日起實施彈性上班

團膳業者捐7000個餐盒 醫護人員暖心又暖胃

苗栗公館出磺坑 北寮5棟歷史建築修復動工

相關新聞

台氯林園廠工安意外 10人送醫3人傷勢嚴重

台灣氯乙烯林園廠今天傍晚發生二氯乙烷外洩工安意外，10名工人進行儲槽區二氯乙烷幫浦整修拆除作業時，疑因管線內殘存氣體外洩...

6年前開砂石車撞總統府 張德正今又繞行總統府

47歲男子張德正6年前因認司法不公，駕駛一輛砂石車直撞總統府，被依殺人未遂罪判刑6年；今年3月才出獄，今天下午又為抗議司...

國會助理倒臥立法委員研究室 北檢初步排除他殺

民進黨立委陳素月辦公室一名陳姓國會助理，今晨8時許被發現倒臥在陳素月研究室中，經救護人員送醫急救後仍不治。台北地檢署外勤...

防疫治安無缺口 苗警肅槍、緝毒、掃黑、打詐

新冠肺炎疫情延燒，苗栗縣警方兼顧防疫及治安無缺口，今天宣布4月6日到17日全國同步查緝非法槍彈專案專案期間，查獲非法槍械...

雲林派出所前鬥毆事件 檢警再拘提11人到案

雲林斗六公正派出所19日清晨發生聚眾鬥毆案件，雙方因債務糾紛持刀械、棍棒鬥毆，警方昨拘提12名涉案嫌犯，今天再發動第二波...

懷疑妻子與超商店員曖昧 雲林醋夫深夜酒後持刀砍人

雲林古坑鄉東和超商昨天凌晨1點多發生砍人事件，29歲廖姓男子酒後，疑似懷疑20多歲吳姓超商店員與其妻曖昧不明，持刀砍傷吳...

影／新營銀樓搶案警30小時破案 洪嫌稱疫情波及失業

台南市新營區第一市場一處銀樓本月20日下午1點多發生搶案，新營警分局昨晚近7點在佳里區循線逮捕涉案的洪嫌，洪供稱因近來疫...

畫面曝光！惡煞夜闖萬華KTV刀砍2人 警鎖定4人追緝中

台北市萬華區一間KTV今晨3時許發生一起聚眾持刀砍人案，10餘名男子集結後衝入店內，進入包廂內持刀砍傷2名男客，隨後立刻...

影／惡徒找女友設局「陪聊」 摩鐵前埋伏棍石齊發討錢

台中市施姓男子在去年中旬，涉嫌夥同黃姓女友設局仙人跳，由黃女在臉書尋找目標後，私訊網友「最近心情不好，想找人聊天」，被害...

15惡煞夜闖北市萬華KTV 刀砍2男血濺包廂女伴全嚇傻

台北市萬華區今晨3時許發生一起聚眾持刀砍人案，約15名黑衣男衝入梧州街一間KTV內，進入包廂內持刀揮砍2名男子，並立刻逃...

盲人按摩師持刀砍殺女友頸部 檢依家暴殺人罪聲押

蘇姓視障按摩師昨天下午，在按摩工作室因金錢、感情問題與蔡姓同居女友起口角，蘇質疑蔡女「給你5萬都花完了」雙方爆發激烈口角...

影／割破女友喉 視障按摩師懊悔辯：無心的

台中市北區蘇姓男子是視障按摩師，他昨天下午因金錢、感情問題，與同居的蔡姓女友起口角後，拿出美工刀揮舞，割中蔡女的脖子，蔡...

熱門新聞

台南新營陸橋旁倉庫成火海 幸無人員受困已撲滅

懷疑妻子與超商店員曖昧 雲林醋夫深夜酒後持刀砍人

前香港銅鑼灣書店長遭潑漆案 2嫌高雄落網1嫌在逃

15惡煞夜闖北市萬華KTV 刀砍2男血濺包廂女伴全嚇傻

海巡署桃園艦大副酒駕 北市闖紅燈逆向撞8機車釀6人傷

高雄愛河畔路面下陷 警消封路避免危險

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。