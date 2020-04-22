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雲林派出所前鬥毆事件 檢警再拘提11人到案
雲林斗六公正派出所19日清晨發生聚眾鬥毆案件，雙方因債務糾紛持刀械、棍棒鬥毆，警方昨拘提12名涉案嫌犯，今天再發動第二波拘捕行動，拘提鄭姓主嫌及共犯共11人到案。
雲林縣警察局副局長鄒貴智說，案方當日警局刑警大隊、斗六分局隨即成立專案小組，報請雲林地檢署指揮偵辦，陸續拘提雙方涉案嫌犯共12人到案，並依涉嫌妨害公務、傷害及加重聚眾鬥毆罪嫌移送地檢偵辦，經檢察官向法院聲請羈押12人全數獲准。
他表示，專案小組今天再全力追查，對於參與犯罪、在場助勢者都視同共犯擴大查緝，今天再拘捕11人到案，並持續擴大追查幕後犯罪組織及非法經濟來源，要斷絕所有街頭暴力。
縣警局長顏旺盛強調，本案偵辦與查捕過程，對於雙方有違法、違序者，都會秉持公正執法，絕不偏袒任何一方，只要有破壞社會秩序的違法事證絕不寬貸。
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