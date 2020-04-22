懷疑妻子與超商店員曖昧 雲林醋夫深夜酒後持刀砍人

雲林古坑鄉東和超商昨天凌晨1點多發生砍人事件，29歲廖姓男子酒後，疑似懷疑20多歲吳姓超商店員與其妻曖昧不明，持刀砍傷吳，所幸送醫後已無大礙，檢警循線追查6小時內將廖嫌與姜姓共犯逮捕歸案。

根據了解，廖嫌目前無業，昨晚與31歲姜姓友人吃飯、喝酒，廖向姜哭訴自己的老婆和吳姓被害人交往過甚，平時聊天內容他都不知情，廖越講越氣，叫姜男開車載他去找吳理論。

廖衝進超商與吳男發生口角衝突，廖隨即跑回車上，拿姜車上的刀械，再進超商對吳砍3刀，姜見狀趕緊上前勸阻來不及，仍造成吳左上臂與左背、血流如注，廖與姜隨即再駕車離開，吳男負傷後趕緊打電話給姊姊求救，姊姊再撥電話報警。

斗南警察分局副局長詹百平說，經調閱監視器畫面與蒐證，報請雲林地檢署指揮偵辦，隨即將廖、姜兩人逮捕到案，偵訊後依殺人未遂將廖地檢偵辦，檢察官複訊後認為廖有逃亡之虞向法院聲請羈押獲准，姜則諭令2萬元交保。

廖男供稱自己喝酒對於砍傷人完全無印象，並把犯案用的刀丟棄，姜稱刀械只是放在車上用來防身，警方目前持續追查犯案用凶器。

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