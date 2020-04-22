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影／新營銀樓搶案警30小時破案 洪嫌稱疫情波及失業
台南市新營區第一市場一處銀樓本月20日下午1點多發生搶案，新營警分局昨晚近7點在佳里區循線逮捕涉案的洪嫌，洪供稱因近來疫情波及無法打零工才鋌而走險，警方訊後近午以搶奪罪嫌送辦。
新營區長春街某銀樓20日一名禿頭男子佯稱購買金飾，趁隙2只金戒指（重2錢8），價值1萬7千餘元，洪嫌騎租來機車逃逸時滑倒棄車逃逸，新營警分局獲報後立即成立專案小組全力查緝。
警方調查，掌握北門區46歲洪嫌涉案，其多年前犯下結夥搶刼遭判重刑，3年多前假釋出獄，平日靠打零工維生，目前租屋在新營區。警方掌握，洪犯案前多次來勘查，見銀樓在市場後方午後人員出入稀少，才伺機下手，犯案後還理髮變裝，規避警方察查。
警方案發後發動攔截圍捕，並組成專案小組，掌握嫌犯行蹤，昨晚6點半多在佳里區文化路趁洪嫌攔車準備北上之際趨前壓制，順利逮捕到案。
洪嫌供稱，因結交女友，花費變大，近期因新冠肺炎疫情嚴峻，原有打零工也被迫取消，工作沒著落才會心生歹念，對此相當後悔。
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