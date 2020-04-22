畫面曝光！惡煞夜闖萬華KTV刀砍2人 警鎖定4人追緝中

台北市萬華區一間KTV今晨3時許發生一起聚眾持刀砍人案，10餘名男子集結後衝入店內，進入包廂內持刀砍傷2名男客，隨後立刻逃離現場；目前傷者已送醫救治，警方也已鎖定4名涉案者，正積極追緝當中。

目擊者指稱，當時約有15名男子在梧州街、和平西路三段路口的KTV店外聚集，「他們就帶著傢伙跑進去，沒多久又跑出來，往和平西路跑，好像是搭計程車離開」。

據悉，傷者是23歲楊姓男子及22歲胡姓男子，當時他們正與2名女性友人在包廂內歡唱。涉案一行人進入KTV後，就徑直走進包廂，持刀砍傷楊、胡2人，血濺包廂後旋即離開，整個過程不到1分鐘。

救護人員到場後，發現2人身受多處刀傷，傷勢不明，便分別將楊、胡送往和平醫院及台大醫院救治。雖第一時間線上警力到場時，涉案人員已逃逸無蹤，但警方將案發時同在KTV包廂內的2名女子帶回警局釐清案情，並於案發6小時內掌握一名22歲劉姓主嫌身分，目前正積極追緝當中。