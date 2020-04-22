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畫面曝光！惡煞夜闖萬華KTV刀砍2人 警鎖定4人追緝中
台北市萬華區一間KTV今晨3時許發生一起聚眾持刀砍人案，10餘名男子集結後衝入店內，進入包廂內持刀砍傷2名男客，隨後立刻逃離現場；目前傷者已送醫救治，警方也已鎖定4名涉案者，正積極追緝當中。
目擊者指稱，當時約有15名男子在梧州街、和平西路三段路口的KTV店外聚集，「他們就帶著傢伙跑進去，沒多久又跑出來，往和平西路跑，好像是搭計程車離開」。
據悉，傷者是23歲楊姓男子及22歲胡姓男子，當時他們正與2名女性友人在包廂內歡唱。涉案一行人進入KTV後，就徑直走進包廂，持刀砍傷楊、胡2人，血濺包廂後旋即離開，整個過程不到1分鐘。
救護人員到場後，發現2人身受多處刀傷，傷勢不明，便分別將楊、胡送往和平醫院及台大醫院救治。雖第一時間線上警力到場時，涉案人員已逃逸無蹤，但警方將案發時同在KTV包廂內的2名女子帶回警局釐清案情，並於案發6小時內掌握一名22歲劉姓主嫌身分，目前正積極追緝當中。
警方表示，糾紛原因尚待釐清，但不排除是因尋仇所致。受傷的楊男左手、左腿受傷，胡男則是背部、右手受傷，經送醫後意識清楚，尚須進行縫合手術，待情況穩定再製作筆錄。針對持刀傷人者，目前已掌握主嫌等4人身分，以及犯嫌逃逸車輛車籍資料，正循線調閱監視器畫面追查當中，待犯嫌到案，詢後將依刑法聚眾鬥毆罪偵辦。
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