影／惡徒找女友設局「陪聊」 摩鐵前埋伏棍石齊發討錢

台中市施姓男子在去年中旬，涉嫌夥同黃姓女友設局仙人跳，由黃女在臉書尋找目標後，私訊網友「最近心情不好，想找人聊天」，被害人上鉤後，黃女在邀約被害人前往苗栗縣汽車旅館，施再夥同其他兩名男子在旅館外持木棍、石頭埋伏，等被害人現身後，就上前惡言相向，要被害人拿錢遮羞，施以該手法向兩名網友恐嚇取財，市刑大偵五隊獲報後，15日帶回施等涉案4人，全案依組織、恐嚇罪移送後，檢方請回。

據查，施姓男子（30歲）因缺錢花用，找來黃姓女子（25歲）在網路臉書平台尋找下手目標，並私訊網友「最近跟男友分手了，心情很差，陪我聊天好嗎」，在去年8月、9月間，陸續有兩名網友上鉤後，黃女邀約二人前往苗栗縣頭份、竹南的汽車旅館一聚，被害人不疑有他，前往赴約後，施就夥同另外兩名男子，在旅館外持棍棒、石頭等器械埋伏。

被害人現身後，施以「想上我女友，我很沒面子」為由，要求被害人拿出40萬和解費用，其中一名被害人恰巧領薪水，將口袋中一萬多元交付給施等人，台中市刑大獲報後，展開調查，並在15日帶回涉案施等4人，全案警詢後依組織犯罪、恐嚇取財等罪，移送台中地檢署，檢方訊後請回。

另外，台中市警局所轄各單位也在新冠肺炎疫情期間，積極掃黑，第二警分局在8日也帶回涉嫌經營地下錢莊，暴力討債的郭姓男子（21歲）與8名共犯，郭以每借1萬元，每5天需還2000元利息放貸，其中有被害人在今年2月間，替親戚處理債務，郭拿走5000元現金後，還心有不甘，夥同共犯打人，全案依重利、傷害、恐嚇取財等罪，移送檢方偵辦後，檢方命郭以10萬元交保。

台中市警局表示，防疫期間，針對轄內黑道幫派分子持續打擊、檢肅，統計今年1月至4月21日為止，共計檢肅黑道幫派治平目標10名，共犯62名，較去年同期增加檢肅治平目標6名 、共犯41名，中不遺餘力打擊黑道幫派工作。