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盲人按摩師持刀砍殺女友頸部 檢依家暴殺人罪聲押

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
蘇姓視障按摩師與同居的蔡姓女友，因金錢起衝突，昨涉嫌持美工刀砍殺蔡女，致蔡女脖子被砍一刀，經送醫急救後，已恢復生命跡象，檢察官認蘇涉家暴的殺人未遂罪，今晚向台中地院聲請羈押，由法官漏夜審理。圖／本報資料照
蘇姓視障按摩師與同居的蔡姓女友，因金錢起衝突，昨涉嫌持美工刀砍殺蔡女，致蔡女脖子被砍一刀，經送醫急救後，已恢復生命跡象，檢察官認蘇涉家暴的殺人未遂罪，今晚向台中地院聲請羈押，由法官漏夜審理。圖／本報資料照

蘇姓視障按摩師昨天下午，在按摩工作室因金錢、感情問題與蔡姓同居女友起口角，蘇質疑蔡女「給你5萬都花完了」雙方爆發激烈口角後，蘇涉嫌持美工刀胡亂揮舞，割到蔡女脖子一刀，經送醫急救後，已恢復生命跡象，台中市警二分局今天下午將蘇移送法辦，檢察官認蘇涉家暴的殺人未遂罪，所涉的罪是5年以上重罪，今晚向台中地院聲請羈押，由法官漏夜審理。

檢警查出，蘇男（38歲）是視障按摩師，在中市北區租房經營工作室，與蔡女（40歲）交往8年，雙方因口角有數度分和，蔡女在上月間，才又搬回北區住處，與蘇同居。

昨天下午，蘇向蔡女提及先前借款狀況，雙方起口角，蘇男質疑蔡女經常借錢，是在外面養男人，質問「最近借妳的那筆5萬元花光了」，蔡女回稱「不要問這麼多」。蘇氣憤下，持美工刀朝蔡女猛揮，過割傷蔡女脖子一刀，造成蔡女左頸部一道6公分長的傷口。

被害人蔡女大喊救命，鄰居連忙敲門入屋察看，蘇已壓在蔡女身上，蔡女氣息虛弱求助「幫我報警」，當時蘇還解釋「是她逼我的」，警消獲報到場，將蔡女送醫急救，蔡女一度大量失血、插管急救，經急救縫合後，蔡女已恢復生命跡象，留院觀察。

警二分局今天傍晚將蘇男移送法辦，檢察官認蘇涉家暴的殺人未遂罪，所涉的罪是5年以上重罪，今晚向台中地院聲請羈押，由法官漏夜審理。

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