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影／割破女友喉 視障按摩師懊悔辯：無心的

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市蘇姓視障按摩師昨天涉嫌持美工刀割蔡姓女友脖子，造成蔡女重傷，全案今天下午依殺人未遂罪，移送台中地檢署。記者陳宏睿／攝影
台中市蘇姓視障按摩師昨天涉嫌持美工刀割蔡姓女友脖子，造成蔡女重傷，全案今天下午依殺人未遂罪，移送台中地檢署。記者陳宏睿／攝影

台中市北區蘇姓男子是視障按摩師，他昨天下午因金錢、感情問題，與同居的蔡姓女友起口角後，拿出美工刀揮舞，割中蔡女的脖子，蔡女一度插管急救，經醫院縫合後，已脫離險境，但今仍不適合警詢，蘇在今天辯稱，沒有殺害女友的意圖，「無心的，不知道會割到脖子」，全案今天下午移送台中地檢署偵辦。

據查，蘇姓男子昨天涉嫌持刀割傷蔡姓女友後，情緒激動，晚間被警方帶回後，拒絕夜間偵訊，今天上午才接受警方詢問，蘇在法扶義務律師的陪同下接受警詢，蘇否認有殺害女友的意圖，辯稱他是全盲的視障者，因為吵架，一時氣憤才會拿出平時使用、割油壓紙的美工刀揮舞，不知道揮了一刀就割中女友的脖子，事後也非常後悔。

遭蘇割傷的蔡姓女子一度大量出血，不過經中國醫藥大學附設醫院緊急縫合治療後，已脫離險境，留院觀察，不過今天蔡女仍無法接受警方詢問，全案依殺人未遂罪，在今天下午3時許，移送台中地檢署偵辦。

據查，蘇姓男子（38歲）是視障按摩師，在北區漢口路五段租房經營工作室，與蔡姓女子（40歲）交往八年；雙方同居在工作室內，平時都是蔡女照顧蘇起居，但因口角曾數度分和，蔡女一個多月前才又搬回工作室與蘇同住。

昨天下午五時許，蘇工作室沒有開門營業，他因有意存錢買套房，向蔡女提及之前借款狀況，雙方又因感情、金錢糾紛起口角；蘇質疑蔡女經常借錢，是在外面養男人，更質問「最近借妳的那筆五萬元花光了？」，蔡女回稱「不要問這麼多」。

蘇一氣之下拿出放在身上、平常用來割油壓紙的美工刀，朝蔡女猛揮，結果割中蔡女脖子一刀，造成蔡女左頸部有一道6公分長傷口，蔡女高呼救命。

附近鄰居聽聞吵架聲，敲門入屋察看，當時蘇還壓在蔡女身上，蔡女氣息虛弱，求助「幫我報警」。警、消獲報到場，將蔡女送醫急救，蔡女一度大失血，經插管急救，手術縫合，昨晚恢復生命跡象，留院觀察。蘇隨後被帶回台中市警第二警分局偵詢，凶刀也被查扣，全案今天下午移送檢方偵辦。

台中市蘇姓視障按摩師昨天涉嫌持美工刀割蔡姓女友脖子，造成蔡女重傷，雙方發生衝突的工作室房間內的地板，留有血跡。記者陳宏睿／攝影
台中市蘇姓視障按摩師昨天涉嫌持美工刀割蔡姓女友脖子，造成蔡女重傷，雙方發生衝突的工作室房間內的地板，留有血跡。記者陳宏睿／攝影

視障 台中市

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