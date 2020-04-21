快訊

台南市今天再添病例 5天足跡快看你有沒有去過

台中市再公布4處新足跡 一中商圈3處丶沙鹿1處

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情衝擊NBA、MLB不打了 賭博球板縮水7成

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導
陳姓女子涉嫌代理大陸賭博網站，在台北市、新北市的商辦大樓設據點，以運動賽事簽賭為主，刑事局搜索查獲陳等23人。記者李奕昕／翻攝
陳姓女子涉嫌代理大陸賭博網站，在台北市、新北市的商辦大樓設據點，以運動賽事簽賭為主，刑事局搜索查獲陳等23人。記者李奕昕／翻攝

陳姓女子涉嫌代理大陸賭博網站，在台北市、新北市的商辦大樓設據點，以運動賽事簽賭為主，1年多累積賭資15億元；刑事局搜索查獲陳等23人，犯嫌抱怨受新冠肺炎疫情影響，許多賽事停打，整體業績縮水7成。

警方調查，陳姓女子（39歲）是負責人，代理九州、LEO、酷遊等賭博網站，提供運動賽事、骰子、21點、百家樂、六合彩、北京賽車等博弈遊戲，在台北市大安、內湖區及新北市汐止區商辦大樓承租辦公室，從事會計及招募大陸賭客。

今年新冠肺炎疫情爆發後，美國職籃（NBA）、職棒（MLB）及歐洲足球賽事陸續暫停，賭博網站無法開「球板」，犯嫌稱績效難達標，賺不到紅利，3分之1的員工乾脆不上班，老闆一度打算關閉網站休息。

刑事局偵一大隊第一隊去年底接獲線報，今年1月8日、本月8日搜索3處據點，逮捕、通知陳等23人，犯嫌坦承經營賭博網站。

據調查，賭博網站與大陸網紅簽約，推出美女荷官線上直播，刺激賭客下注，透過第三方支付儲值；員工必須通過「入行考」，寫考卷回答運動明星、比賽規則等題目，才能正式上班。

犯嫌從前年下半年代理賭博網站，不斷轉移據點躲避查緝，警方查扣大批電腦設備、員工測驗考卷，詢後依賭博罪嫌送辦，檢方令交保或請回。

陳姓女子涉嫌代理大陸賭博網站，在台北市、新北市的商辦大樓設據點，以運動賽事簽賭為主，刑事局搜索查獲陳等23人。記者李奕昕／翻攝
陳姓女子涉嫌代理大陸賭博網站，在台北市、新北市的商辦大樓設據點，以運動賽事簽賭為主，刑事局搜索查獲陳等23人。記者李奕昕／翻攝
陳姓女子涉嫌代理大陸賭博網站，在台北市、新北市的商辦大樓設據點，以運動賽事簽賭為主，刑事局搜索查獲陳等23人。記者李奕昕／攝影
陳姓女子涉嫌代理大陸賭博網站，在台北市、新北市的商辦大樓設據點，以運動賽事簽賭為主，刑事局搜索查獲陳等23人。記者李奕昕／攝影
陳姓女子涉嫌代理大陸賭博網站，在台北市、新北市的商辦大樓設據點，以運動賽事簽賭為主，刑事局搜索查獲陳等23人。記者李奕昕／翻攝
陳姓女子涉嫌代理大陸賭博網站，在台北市、新北市的商辦大樓設據點，以運動賽事簽賭為主，刑事局搜索查獲陳等23人。記者李奕昕／翻攝
陳姓女子涉嫌代理大陸賭博網站，在台北市、新北市的商辦大樓設據點，以運動賽事簽賭為主，刑事局搜索查獲陳等23人。記者李奕昕／翻攝
陳姓女子涉嫌代理大陸賭博網站，在台北市、新北市的商辦大樓設據點，以運動賽事簽賭為主，刑事局搜索查獲陳等23人。記者李奕昕／翻攝
陳姓女子涉嫌代理大陸賭博網站，在台北市、新北市的商辦大樓設據點，以運動賽事簽賭為主，刑事局搜索查獲陳等23人。記者李奕昕／翻攝
陳姓女子涉嫌代理大陸賭博網站，在台北市、新北市的商辦大樓設據點，以運動賽事簽賭為主，刑事局搜索查獲陳等23人。記者李奕昕／翻攝

賭博 新冠肺炎

延伸閱讀

NBA／喬丹公牛王朝紀錄片熱映 台灣也看得到

MLB／撐不到疫情結束 5月1日起准許裁員減薪

NBA／不只瑞佛斯望放下恩怨 卡爾也盼與艾倫重修舊好

NBA／轉網紅模仿浪花兄弟影片 柯瑞嘆久未合體

相關新聞

普悠瑪翻覆事實報告出爐 出軌前一秒司機並無煞車

前年10月21日，台鐵普悠瑪號在新馬站翻覆，造成18死、291人輕重傷，至今已過一年半。根據行政院公布的事故調查報告，定...

疫情衝擊NBA、MLB不打了 賭博球板縮水7成

陳姓女子涉嫌代理大陸賭博網站，在台北市、新北市的商辦大樓設據點，以運動賽事簽賭為主，1年多累積賭資15億元；刑事局搜索查...

疫情影響犯罪型態 警署治安超前部署

近日全球與台灣受到新冠肺炎疫情影響，造成犯罪種類消長，例如家暴案件上升、酒店小姐轉為賣淫和疫情假訊息變多，也出現民眾當藥頭、被白嫖搶錢等犯罪，另外重大刑案如宜蘭、高雄等兩起桶屍案件，更有因毒品買賣債務糾紛，引發派出所前聚眾鬥毆，被警開槍壓制等案件發生。

普悠瑪事實報告出爐 出軌前1秒司機沒煞車

前年10月21日，台鐵普悠瑪號在新馬站翻覆，造成18死、291人輕重傷，至今已過一年半。根據行政院公布的事故調查報告，定調司機尤振仲超速是出軌肇事主因。運安會去年八月成立後，將相關人員重新面談，比對檢調所有資料，也把重要事實確認，包含解讀八個當時認為已經破壞的CF卡，今天召開事實資料報告說明會，資料顯示出軌前一秒司機並未煞車。

茶行兼神壇驚傳槍響 嫌犯10幾秒連開3槍

高雄左營區自由四路一家茶行今天凌晨1點30分驚傳遭人開槍，整面玻璃碎裂，幸好無人受傷。當時屋內的人在2樓聽聞槍響嚇得報案，左營警分局到現場採證，拾獲3顆彈殼，目前已調閱監視器掌握特定車輛，以車追人。

運安會公布台鐵普悠瑪號翻車肇因「超速及未煞車」

台鐵普悠瑪號在前年於宜蘭新馬站發生嚴重翻覆意外，造成18死及291受傷。國家運輸安全調查委員會上午公布「第6432次車普...

變質的愛慕 他背刺女同學

彰化縣一名高三男學生昨天下午翻牆闖進員林高中教室，持水果刀刺傷一名女學生後肩約兩公分深，行凶後呆在現場，被教官送到派出所；女學生送醫無生命危險，據了解男學生曾表示喜歡女學生，但被回絕，兩人最近疑似在社群網站互動有不愉快，警方還在調查。

收押12人／警局前爆大亂鬥 斗六分局長記過

雲林縣警斗六分局公正派出所外前天清晨有兩班人馬當街持刀棍鬥毆，多人掛彩，派出所警力不足制止無效，對空開四槍才阻止亂鬥，事後逮回十二人，檢方聲押獲准；有民眾拍下過程PO網大罵「簡直是無政府」，縣警局認為人力配置不當，昨天將斗六分局長符基強記過二次，警局長顏旺盛也自請處分。

警做好事前蒐證 避免「釣魚」變「陷害教唆」

法界人士認為，警察辦案會運用方法技巧，但分寸沒拿捏好，或狀況未明貿然行事，「釣魚」可能變成「陷害教唆」，讓證據有瑕疵，建議蒐證完備並從客觀角度檢視證據，才能避免犯錯。

販毒卻無罪 原來警逮人出奧步

新北市警方前年查獲陳姓女子吸食海洛因，陳供稱向鄭姓男子購買，配合警方打電話約出鄭男逮捕搜出毒品；審理時陳女稱是派出所所長逼她打電話聯絡鄭男，毒品交易也是警方教她講的，法官認為警方作法屬「陷害教唆」，證據取得程序有瑕疵，判鄭男無罪。可上訴。

林益世獲釋後今首次派出所簽到 1分鐘簽完後離去

行政院前秘書長林益世因財產不明罪遭判刑2年，上周他獲假釋出獄後，依例要到轄區派出所報到。今晚9點45分左右，林頭戴安全帽...

疫情造成犯罪種類消長 警署連三天召開視訊治安會議

近日全球與台灣受到新冠肺炎疫情影響，造成犯罪種類消長，例如家暴案件上升、酒店小姐轉為賣淫和疫情假訊息變多，也出現民眾當藥...

熱門新聞

台中女子頸部遭砍殺意識不清 狠男竟對警消說「不用送醫」

影／男高中生愛慕不成 翻牆持刀刺傷員林高中女學生

影／高中男生持刀刺傷女同學 目睹同班同學都嚇壞了

台中北屯傍晚凶殺案 女子頸被刺搶救中

遇到這個房東 連一天都沒住到賠8萬多房租

男子闖員林高中砍傷女學生 警方迅速逮人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。