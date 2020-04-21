疫情衝擊NBA、MLB不打了 賭博球板縮水7成

陳姓女子涉嫌代理大陸賭博網站，在台北市、新北市的商辦大樓設據點，以運動賽事簽賭為主，1年多累積賭資15億元；刑事局搜索查獲陳等23人，犯嫌抱怨受新冠肺炎疫情影響，許多賽事停打，整體業績縮水7成。

警方調查，陳姓女子（39歲）是負責人，代理九州、LEO、酷遊等賭博網站，提供運動賽事、骰子、21點、百家樂、六合彩、北京賽車等博弈遊戲，在台北市大安、內湖區及新北市汐止區商辦大樓承租辦公室，從事會計及招募大陸賭客。

今年新冠肺炎疫情爆發後，美國職籃（NBA）、職棒（MLB）及歐洲足球賽事陸續暫停，賭博網站無法開「球板」，犯嫌稱績效難達標，賺不到紅利，3分之1的員工乾脆不上班，老闆一度打算關閉網站休息。

刑事局偵一大隊第一隊去年底接獲線報，今年1月8日、本月8日搜索3處據點，逮捕、通知陳等23人，犯嫌坦承經營賭博網站。

據調查，賭博網站與大陸網紅簽約，推出美女荷官線上直播，刺激賭客下注，透過第三方支付儲值；員工必須通過「入行考」，寫考卷回答運動明星、比賽規則等題目，才能正式上班。