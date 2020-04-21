前香港銅鑼灣書店長本周在台灣開店 今早卻遭潑紅漆

前香港銅鑼灣書店長林榮基今早在捷運中山站附近的咖啡廳遭潑漆，警方調查發現2名男子涉案；犯案完徒步逃逸，積極緝捕中。據了解，林本周將在中山站附近開設「銅鑼灣書店」，但近日卻遭警告店名已被註冊；警方須逮回2嫌才能釐清潑漆原因。

警方獲報到場，發現林榮基胸口、頭部以及手臂沾滿紅漆，趕緊替他清潔，並陪同林到醫院驗傷。

警方調查，林榮基今天早上9時許，在捷運中山站附近咖啡店，遭1名頭戴鴨舌帽、口罩且身穿深色衣褲的男子，持裝滿紅漆的飲料杯潑灑，疑還有1名把風共犯。2嫌犯案後徒步逃離。

林榮基是前香港銅鑼灣書店店長。據了解，他去年4月來台，積極規畫在台灣重啟銅鑼灣書店，還在網路募資，募款達600多萬，最後決定在捷運中山站開店，將在本周開幕。

不過，林在開店前卻收到律師函警告「銅鑼灣」的店名已被註冊；警方正積極逮捕，盼釐清潑漆動機。