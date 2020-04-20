疫情造成犯罪種類消長 警署連三天召開視訊治安會議

近日全球與台灣受到新冠肺炎疫情影響，造成犯罪種類消長，例如家暴案件上升、酒店小姐轉為賣淫和疫情假訊息變多，也出現民眾當藥頭、被白嫖搶錢等犯罪，另外重大刑案如宜蘭、高雄等兩起桶屍案件，更有因毒品買賣債務糾紛，引發派出所前聚眾鬥毆，被警開槍壓制等案件發生。

警政署指出，這些案件有的是因為疫情影響，但有的是個別犯罪動機，不過由於案件曝光後，容易讓民眾誤認治安不平穩，因此警政署長陳家欽將與副署長及刑事警察局長，這星期召開北、中、南(東)區治安維護視訊會議，針對犯罪個案及防疫工作需要，與各直轄市、縣市警察局長，依轄區特性，研擬治安維穩策略。

視訊會議從22至24日起連續3天，在刑事警察局分別召開北、中、南地區「全國疫期治安維護強化措施視訊會議」，警政署將向各警察機關宣達，並要求秉持一貫嚴正執法立場和強勢打擊手段，確保治安平穩、守護國人健康與安全。

警政署說，犯罪行為易受疫情影響，如強盜、詐騙、網路賭博等，會呈現不一樣的型態與趨勢，警政署目前已超前治安部署，訂擬「疫情狀況」、「勤務負擔」、「經濟活動改變」及「治安數據」4項評測指標指引，要求各直轄市、縣（市）警察局密切觀察轄內治安狀況，且預先預判可能發生之犯罪型態或類型，及早因應防處。

警政署指出，對於防疫期間經濟活動、黑幫犯罪、毒品走私等模式改變，各警察機關除要加強轄內金融機構、銀樓及財物匯集處所防搶作為，並掌握治安顧慮人口動態外，更要強化黑幫、毒品案件分析，深入瞭解依附行業人員動態，以強化查緝作為，避免發生犯罪移轉趨勢，嚴防不法。