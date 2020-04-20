毒品通緝犯拒檢自撞落網 還冒名應訊被識破

陳姓毒品男通緝犯，今天中午騎機車行經在台南市北區公園路路口紅燈左轉，被兩名員警發現，陳竟加速往巷內逃逸，兩員警騎機車尾隨追了約50公尺，陳機車撞上停在路旁的轎王後停下被逮，陳落網在還在交通罰單上假冒弟弟名義簽名，警方依涉嫌偽造文書罪嫌法辦，並解送南檢歸案。

今天中午11點多，南市五分局和緯派出所呂姓、蔡姓兩名員警在北區公園路一帶執行交通稽查勤務，兩人到騎機車的陳男在紅燈時左轉、上前示意攔檢，陳拒檢加速逃逸進入公園路巷內，兩警一路尾隨約50公尺，在公園路1074巷20弄內見陳機車撞上停在路旁的轎車後停下；一路緊跟的呂姓員警煞車不及也摔車倒地，手腳略有擦挫傷，即呼喊其他同仁前往支援，並將陳逮捕。

和緯所長林文宏趕到現場與同仁一起調查處置，經陳同意打開機車置物箱未發現任何違禁品；陳身上也沒有身分證件及違禁品，帶回警所進一步調查。員警察覺陳男報出的身分不對，捺印指紋比對，查出他涉毒品案，3月已遭南檢通緝。依法解送南檢歸案