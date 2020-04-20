歡唱後搭電梯離場 酒醉男扯女頭髮6人扭成一團遭送辦
26歲謝姓男子在北市林森北路KTV到清晨，和朋友搭電梯準備離去，卻在電梯內拉扯23歲宋姓女子頭髮，雙方人馬扭打成一團。警方獲報後到場，眾人酒醉持續在一樓扭打，便噴辣椒水控制，帶回8人偵辦，釐清共計6人動手打人，全案依照法150條聚眾鬥毆罪嫌。
警方指出，謝男和2名朋友歡唱到清晨5時許，搭電梯下樓離場，電梯中途停下，宋姓女子等2女進電梯，謝男疑似向宋女搭話，還動手拉扯宋頭髮，宋女電梯裡5人隨即扭打一團。
電梯抵達1樓後，宋女的朋友黃男等2人，發現女生遭打，快速護花加入戰局，酒醉的雙方徒手毆打對方。店家報案後，巡邏警方獲迅速趕往現場，眾人仍持續鬧場鬥毆。
警方表示，雙方酒客酒意濃厚，經勸阻不聽，且持續扭打，隨即噴辣椒水控場，一共帶回謝等8人返回派出所，經釐清動手原因，全案依照聚眾鬥毆罪嫌移送謝等3男，以及宋女及2名男性友人，共計6人遭移送法辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言