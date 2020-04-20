歡唱後搭電梯離場 酒醉男扯女頭髮6人扭成一團遭送辦

26歲謝姓男子在北市林森北路KTV到清晨，和朋友搭電梯準備離去，卻在電梯內拉扯23歲宋姓女子頭髮，雙方人馬扭打成一團。警方獲報後到場，眾人酒醉持續在一樓扭打，便噴辣椒水控制，帶回8人偵辦，釐清共計6人動手打人，全案依照法150條聚眾鬥毆罪嫌。

警方指出，謝男和2名朋友歡唱到清晨5時許，搭電梯下樓離場，電梯中途停下，宋姓女子等2女進電梯，謝男疑似向宋女搭話，還動手拉扯宋頭髮，宋女電梯裡5人隨即扭打一團。

電梯抵達1樓後，宋女的朋友黃男等2人，發現女生遭打，快速護花加入戰局，酒醉的雙方徒手毆打對方。店家報案後，巡邏警方獲迅速趕往現場，眾人仍持續鬧場鬥毆。

警方表示，雙方酒客酒意濃厚，經勸阻不聽，且持續扭打，隨即噴辣椒水控場，一共帶回謝等8人返回派出所，經釐清動手原因，全案依照聚眾鬥毆罪嫌移送謝等3男，以及宋女及2名男性友人，共計6人遭移送法辦。