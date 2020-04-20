快訊

磐石艦發燒三人抗體陽性 張上淳研判於船上感染、發病

口罩3.0 周三8時上路！四大超商直接預購加現金付款

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「所長逼我打電話」 新北警辦案瑕疵讓毒販脫罪

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導
鄭姓男子因為警方誘導而販毒，獲法院認定證據有瑕疵，今宣判無罪（示意圖）。本報資料照片
鄭姓男子因為警方誘導而販毒，獲法院認定證據有瑕疵，今宣判無罪（示意圖）。本報資料照片

新北鄭姓男子前年6月將海洛因賣給陳姓女子，雖然行為屬實，但因為是警方教唆陳女買毒，違法取證在先，經新北地院審理後，今天獲判無罪。全案可上訴。

判決指出，鄭男前年6月12日上午在台北醫院將海洛因賣給陳女，因為陳女在院內廁所吸食被其丈夫發現報警，販毒情事因此曝光。當天下午，鄭男又接獲陳女電話，再次攜毒赴約，旋即被埋伏員警當場逮捕。

審理時，鄭男坦承持毒，但否認販賣，堅稱毒品是準備自己施用，沒有要提供給任何人。他進一步解釋，陳女先前曾向他借1萬元買機車，見面存粹為了拿回欠款，沒有其他目的。

法院認為，最高法院已做出見解，施用毒品者向何人購買毒品的指證，不能作為有罪判決的唯一證據。況且，陳女對於第一次毒品交易的細節交代不清，起先稱交付金錢是為了買毒，後來又改口說單純歸還欠款，而警方雖從陳女身上查獲海洛因殘渣袋，但無法證明來源是鄭男，所以難認鄭男有在醫院前販毒。

法院調查，鄭男第二次赴約時雖然身懷毒品，但陳女證稱第二次見面是丈夫和派出所所長逼她打電話聯絡鄭男，毒品交易也是警方教她講的，因此認定鄭男販毒的犯意是警方授意陳女佯裝買毒而引起，實屬「陷害教唆」，因此認定證據取得程序有瑕疵，最後判處無罪。

毒品 販毒 新北

延伸閱讀

北市跟進新北大規模兵推？黃珊珊：正與中央討論

補中央不足！ 新北「好來工作」 補教失業師也來申請

疫情衝擊中國供應鏈 毒品價飆

「我阿嬤都比你強！」 6旬婦勇奪新北潑水節Online冠軍

相關新聞

我兒子好像在幹詐騙！ 淡水警方破獲網詐防疫口罩

新冠肺炎疫情爆發之後，國內傳出多起防疫口罩網購詐騙案件，新北市淡水警分局主動調閱警示帳戶資料介入調查，追到1名台北市婦人...

台南新營銀樓傳遭搶劫 1男在逃警圍捕中

台南市新營區長春街第一市場內一間銀樓，今天下午1點54分傳出搶劫，一名男子入內佯稱要購買金飾，趁老闆不注意趁隙搶走2枚金...

叫傳播妹鬧糾紛 男撂人備刀談判

高雄楠梓警分局今天凌晨3時多獲報，後勁地區疑有青少年聚眾，警方巡邏網趕往搜尋，在鳳屏宮的廣場發現四車，八男三女，車內查獲棍棒、西瓜刀等。據盤查，疑似其中的蘇姓男子上周叫傳播妹覺得太貴被坑，與經紀公司網路互嗆，並約好談判。幸好警方在另一方尚未出現就及時阻止，全案依社維法裁處11人。

「所長逼我打電話」 新北警辦案瑕疵讓毒販脫罪

新北鄭姓男子前年6月將海洛因賣給陳姓女子，雖然行為屬實，但因為是警方教唆陳女買毒，違法取證在先，經新北地院審理後，今天獲...

影／派出所前鬥毆12人遭聲押斗六分局長記過2次

雲林斗六公正派出所前昨天清晨發生鬥毆事件，警方追查偵辦逮捕12人移送地檢署，並持續約談2人到案；雲林縣警局今天針對此事說...

派出所刀棍群毆還聚眾地檢署 檢方全聲押追查幕後勢力

雲林縣昨天發生10餘人持刀棍在斗六市公正派出所前激烈鬥毆，刀棍追打，從派出所外打到派出所門口，甚至晚間鬥毆的12人被移送...

不顧疫情！高雄叫傳播妹爆糾紛

高雄楠梓警分局今天凌晨3點多獲報後勁地區疑有青少年聚眾，警方巡邏網趕往搜尋，在鳳屏宮的廣場發現4車、8男3女，車內更查獲...

中和警「踹頭」爭議 讚聲下的法治國危機

前新北地檢署檢察官吳忻穎則在自己的臉書專頁「我的紫袍夢－3年9月的檢察官日誌」上貼出一段兩分鐘的現場「長版」影片，吸引超過45萬人次點閱，並發表〈中和警「踹頭」事件：警方的私刑，法治國的死刑？〉一文，就路檢的正當法律程序詳加解析，並檢視影片內容中的員警行為逐段作出法律評價，直指員警行為已嚴重違反《警察職權行使法》。

警巡邏偶遇曾逮捕的毒品人口 上前盤查又見他攜帶槍毒

41歲游姓男子日前開車行經新北市中和區復興路段時，因神情慌張吸引警方注意，被員警眼尖發現疑似是曾經逮捕的毒品人口，查詢後...

雙槍俠健身房外連開9槍 犯案4分鐘自首判3年

22歲許姓男子持改造手槍、道具槍，在北市內湖一家健身房外埋伏何姓男子，趁何上車之際，朝車子、天空連開9槍，犯案4分鐘後，...

陸籍男子居家檢疫趴趴走挨罰70萬元 可能完全扣不到錢

台南市仁德區潘姓男子在居家檢疫期間多達7次趴趴走，市府重罰70萬元，但因為潘男是中國大陸籍，在台灣只有居留證，行政執行處表示...

派出所前聚眾鬥毆 雲林警對空鳴槍逮6人

雲林縣斗六市大學路今天清晨6點多，傳出兩派人馬聚眾鬥毆，由於事發現場鄰近斗六公正派出所，警方趕往制止，但雙方衝突未停歇，...

熱門新聞

影／46歲大叔耍流氓攔到23歲健身教練 秒被撂倒求饒

國道逼車攔車 女子車內剛說：你不是很厲害就被攔

影／派出所前鬥毆12人遭聲押斗六分局長記過2次

與兒子爭吵 男子突發心臟病沒有呼吸心跳

答應月付前妻5萬至她死或再婚 法官不准他賴帳

婚宴酒醉衝快車道攔車亂嗆 警方：違反交通規則罰300元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。