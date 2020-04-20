「所長逼我打電話」 新北警辦案瑕疵讓毒販脫罪

新北鄭姓男子前年6月將海洛因賣給陳姓女子，雖然行為屬實，但因為是警方教唆陳女買毒，違法取證在先，經新北地院審理後，今天獲判無罪。全案可上訴。

判決指出，鄭男前年6月12日上午在台北醫院將海洛因賣給陳女，因為陳女在院內廁所吸食被其丈夫發現報警，販毒情事因此曝光。當天下午，鄭男又接獲陳女電話，再次攜毒赴約，旋即被埋伏員警當場逮捕。

審理時，鄭男坦承持毒，但否認販賣，堅稱毒品是準備自己施用，沒有要提供給任何人。他進一步解釋，陳女先前曾向他借1萬元買機車，見面存粹為了拿回欠款，沒有其他目的。

法院認為，最高法院已做出見解，施用毒品者向何人購買毒品的指證，不能作為有罪判決的唯一證據。況且，陳女對於第一次毒品交易的細節交代不清，起先稱交付金錢是為了買毒，後來又改口說單純歸還欠款，而警方雖從陳女身上查獲海洛因殘渣袋，但無法證明來源是鄭男，所以難認鄭男有在醫院前販毒。

法院調查，鄭男第二次赴約時雖然身懷毒品，但陳女證稱第二次見面是丈夫和派出所所長逼她打電話聯絡鄭男，毒品交易也是警方教她講的，因此認定鄭男販毒的犯意是警方授意陳女佯裝買毒而引起，實屬「陷害教唆」，因此認定證據取得程序有瑕疵，最後判處無罪。