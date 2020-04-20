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我兒子好像在幹詐騙！ 淡水警方破獲網詐防疫口罩
新冠肺炎疫情爆發之後，國內傳出多起防疫口罩網購詐騙案件，新北市淡水警分局主動調閱警示帳戶資料介入調查，追到1名台北市婦人，未料這個媽媽大義滅親聲稱：我兒子好像在搞網路詐騙！協助警方查獲27歲呂姓男子涉嫌謊賣口罩不出貨，查扣詐騙所得20餘萬元及毒品咖啡包。
據了解，3月初高雄市有1名連姓男子上網欲購買2千片口罩捐給孤兒院，付款2萬6千元，賣家呂姓男子卻再三以各種藉口拖延不出貨，連男4月初氣到向高雄警方報案提告，對方卻在電話中嗆聲：我就是詐騙的！
淡水警分局偵查隊主動調閱疑似詐騙的警示帳戶介入調查，查出銀行帳戶是台北市北投區1名婦人持有，經聯繫，婦人聲稱帳戶被兒子借用，更透露：我兒子好像在搞網路詐騙！但是不知道騙些什麼？
警方深入追查，27歲呂姓男子涉嫌在臉書社團以假名「呂橋本」謊稱販賣醫療等級口罩，收款之後拒不出貨。專案小組搜集相關事證，向士林地檢署聲請拘票獲准，17日下午前往北市北投區溫泉路拘提呂姓男子到案，並在他的住處查扣到詐騙所得20餘萬元及毒品咖啡包數包。
呂男坦承行騙，警方偵詢後依詐欺罪嫌及違反毒品危害防制條例，移送士林地檢署偵辦，並持續擴大清查被害人及溯源追查其餘詐騙集團成員。
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