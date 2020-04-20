快訊

直播／我今又新增2例確診…皆為境外移入 總累積達422病例

團結或對抗？疫情恐慌下 全球「民族主義」死灰復燃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

我兒子好像在幹詐騙！ 淡水警方破獲網詐防疫口罩

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導
警方在呂姓嫌犯住處查扣到毒品咖啡包。記者林昭彰／翻攝
警方在呂姓嫌犯住處查扣到毒品咖啡包。記者林昭彰／翻攝

新冠肺炎疫情爆發之後，國內傳出多起防疫口罩網購詐騙案件，新北市淡水警分局主動調閱警示帳戶資料介入調查，追到1名台北市婦人，未料這個媽媽大義滅親聲稱：我兒子好像在搞網路詐騙！協助警方查獲27歲呂姓男子涉嫌謊賣口罩不出貨，查扣詐騙所得20餘萬元及毒品咖啡包。

據了解，3月初高雄市有1名連姓男子上網欲購買2千片口罩捐給孤兒院，付款2萬6千元，賣家呂姓男子卻再三以各種藉口拖延不出貨，連男4月初氣到向高雄警方報案提告，對方卻在電話中嗆聲：我就是詐騙的！

淡水警分局偵查隊主動調閱疑似詐騙的警示帳戶介入調查，查出銀行帳戶是台北市北投區1名婦人持有，經聯繫，婦人聲稱帳戶被兒子借用，更透露：我兒子好像在搞網路詐騙！但是不知道騙些什麼？

警方深入追查，27歲呂姓男子涉嫌在臉書社團以假名「呂橋本」謊稱販賣醫療等級口罩，收款之後拒不出貨。專案小組搜集相關事證，向士林地檢署聲請拘票獲准，17日下午前往北市北投區溫泉路拘提呂姓男子到案，並在他的住處查扣到詐騙所得20餘萬元及毒品咖啡包數包。

呂男坦承行騙，警方偵詢後依詐欺罪嫌及違反毒品危害防制條例，移送士林地檢署偵辦，並持續擴大清查被害人及溯源追查其餘詐騙集團成員。

警方在呂姓嫌犯住處查扣到詐騙所得20餘萬元。記者林昭彰／翻攝
警方在呂姓嫌犯住處查扣到詐騙所得20餘萬元。記者林昭彰／翻攝
淡水警分局查獲呂姓男子涉嫌在網路謊賣防疫口罩不出貨。記者林昭彰／翻攝
淡水警分局查獲呂姓男子涉嫌在網路謊賣防疫口罩不出貨。記者林昭彰／翻攝

詐騙集團 口罩

延伸閱讀

影／日人好市多瘋搶口罩畫面曝光 大批民眾如「喪屍」推擠

敦睦支隊染疫肇因口罩不足？國防部：給了三萬多片

口罩外交的美意 恐被政治謊言給摧毀

獨／口罩換美國防護衣原料？假的，是買的不是交換！

相關新聞

我兒子好像在幹詐騙！ 淡水警方破獲網詐防疫口罩

新冠肺炎疫情爆發之後，國內傳出多起防疫口罩網購詐騙案件，新北市淡水警分局主動調閱警示帳戶資料介入調查，追到1名台北市婦人...

中和警「踹頭」爭議 讚聲下的法治國危機

前新北地檢署檢察官吳忻穎則在自己的臉書專頁「我的紫袍夢－3年9月的檢察官日誌」上貼出一段兩分鐘的現場「長版」影片，吸引超過45萬人次點閱，並發表〈中和警「踹頭」事件：警方的私刑，法治國的死刑？〉一文，就路檢的正當法律程序詳加解析，並檢視影片內容中的員警行為逐段作出法律評價，直指員警行為已嚴重違反《警察職權行使法》。

影／派出所前鬥毆12人遭聲押斗六分局長記過2次

雲林斗六公正派出所前昨天清晨發生鬥毆事件，警方追查偵辦逮捕12人移送地檢署，並持續約談2人到案；雲林縣警局今天針對此事說...

派出所刀棍群毆還聚眾地檢署 檢方全聲押追查幕後勢力

雲林縣昨天發生10餘人持刀棍在斗六市公正派出所前激烈鬥毆，刀棍追打，從派出所外打到派出所門口，甚至晚間鬥毆的12人被移送...

不顧疫情！高雄叫傳播妹爆糾紛

高雄楠梓警分局今天凌晨3點多獲報後勁地區疑有青少年聚眾，警方巡邏網趕往搜尋，在鳳屏宮的廣場發現4車、8男3女，車內更查獲...

警巡邏偶遇曾逮捕的毒品人口 上前盤查又見他攜帶槍毒

41歲游姓男子日前開車行經新北市中和區復興路段時，因神情慌張吸引警方注意，被員警眼尖發現疑似是曾經逮捕的毒品人口，查詢後...

雙槍俠健身房外連開9槍 犯案4分鐘自首判3年

22歲許姓男子持改造手槍、道具槍，在北市內湖一家健身房外埋伏何姓男子，趁何上車之際，朝車子、天空連開9槍，犯案4分鐘後，...

陸籍男子居家檢疫趴趴走挨罰70萬元 可能完全扣不到錢

台南市仁德區潘姓男子在居家檢疫期間多達7次趴趴走，市府重罰70萬元，但因為潘男是中國大陸籍，在台灣只有居留證，行政執行處表示...

派出所前聚眾鬥毆 雲林警對空鳴槍逮6人

雲林縣斗六市大學路今天清晨6點多，傳出兩派人馬聚眾鬥毆，由於事發現場鄰近斗六公正派出所，警方趕往制止，但雙方衝突未停歇，...

台南潘男居家檢疫7次違規趴趴走 累罰70萬但早已跑中國大陸

台南市仁德區潘姓男子在居家檢疫期間，7度違規趴趴走，遭衛生局開罰70萬元，但經查潘男已在7日離境前往中國大陸上海，台南市長黃...

熱門新聞

嘉義2歲男童自家倉庫玩 父開堆高機不慎輾死兒

國道逼車攔車 女子車內剛說：你不是很厲害就被攔

46歲大叔耍流氓攔到23歲健身教練 秒被撂倒求饒

與兒子爭吵 男子突發心臟病沒有呼吸心跳

影／派出所前鬥毆12人遭聲押斗六分局長記過2次

婚宴酒醉衝快車道攔車亂嗆 警方：違反交通規則罰300元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。