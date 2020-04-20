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派出所刀棍群毆還聚眾地檢署 檢方全聲押追查幕後勢力

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
持刀男子還是衝出鬥毆，連女警都攔不住。記者蔡維斌／翻攝
持刀男子還是衝出鬥毆，連女警都攔不住。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣昨天發生10餘人持刀棍在斗六市公正派出所前激烈鬥毆，刀棍追打，從派出所外打到派出所門口，甚至晚間鬥毆的12人被移送地檢署，還有人深夜聚集到地檢署附近，蠢蠢欲動，警方趕到才散去，暴力囂張程度前所未見，雲林地檢署今天除聲押被捕的12人，並追查幕後是否有幫派或惡勢力撐腰，將從嚴究辦，絕不寬貸。

雲林縣昨天清晨一群人竟在斗六市公正派出所，數輛車突然聚集派出所前，多人下車分持長刀棍棒，甚至身穿防彈衣，就在派出前打群架，叫罵追打擾人清夢，許多附近被吵醒的民眾，從窗口一探，很多人拿刀棍，因穿防彈衣且還有警察在場，還以為警察在抓壞人。

有人用手機全程拍下，才發現原來除兩名穿制服的是警察，其餘的人全是打群架的人，警察人力少，抓不住激烈鬥毆的群眾，拉扯勸架間還有警員受傷掛彩，不少路過的人目睹或或看到群架影片的網友均直呼「簡直是無政府了！太囂張了！」。

最後，一位警察見事態嚴重，就在派出所前掏槍對空嗚了四槍，但現場打架的人似仍視若無睹，有的撿地上落下的棍棒、有人逐漸開車離去，事發過程約只兩、三分鐘，但嚇壞所有目睹的人。

警方事後全力追查逮捕涉案12人，並依傷害、恐嚇、妨害公務、聚眾鬥毆犯等罪嫌昨天深夜移送雲林地檢署，據了解接近今天凌晨，除當事人家屬之外，仍有不少人聚集地檢署附近，警方據報漏夜出動虎尾和斗南分局約二十多名警力趕往地檢署，聚集人群見警方趕到才逐漸散去。

檢方今天以犯罪嫌疑重大，將12人全數聲請羈押。雲林地檢署主任檢察官黃怡華表示，防疫期間執法無假期，尤其多數人力投入防疫，更不容許有人滋事危害治安，檢方除將全數涉案的人聲押，由於涉案人之中有人曾涉組織犯罪前科，檢警將追查背後是否有幫派組織或惡勢力撐腰，均將從嚴究辦 ，以杜絕暴力囂張。

斗六公正派芔所前發生刀棍群毆暴力事件，一群人著警察的面，在派出所前刀持刀棍追打。記者蔡維斌／翻攝
斗六公正派芔所前發生刀棍群毆暴力事件，一群人著警察的面，在派出所前刀持刀棍追打。記者蔡維斌／翻攝
最後一名警察見事態嚴重，趕緊掏槍對空嗚槍示警。記者蔡維斌／翻攝
最後一名警察見事態嚴重，趕緊掏槍對空嗚槍示警。記者蔡維斌／翻攝
其中有人還亮出長刀，一位女警一直站在旁邊防止這名男子揮刀砍人。記者蔡維斌／翻攝
其中有人還亮出長刀，一位女警一直站在旁邊防止這名男子揮刀砍人。記者蔡維斌／翻攝

警察 幫派 斗六

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