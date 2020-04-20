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影／派出所前鬥毆12人遭聲押斗六分局長記過2次

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
雲林縣警察局針對昨天派出所鬥毆事件做說明，斗六警分局長符基強（左）被記過2次。記者李京昇／攝影
雲林縣警察局針對昨天派出所鬥毆事件做說明，斗六警分局長符基強（左）被記過2次。記者李京昇／攝影

雲林斗六公正派出所前昨天清晨發生鬥毆事件，警方追查偵辦逮捕12人移送地檢署，並持續約談2人到案；雲林縣警局今天針對此事說明，並提到斗六警分局長符基強記過2次，縣警察局長顏旺盛自請處分。

據了解，起因是陳姓、鄭姓男子兩人有財務糾紛，因酒後電話中嗆聲，昨早兩方人馬在派出所前狹路相逢，雙方持刀械、棍棒鬥毆，還有人穿著防彈背心，結果造成多人掛彩，警方也對空鳴4槍示警，一行人才鳥獸散。

雲林縣警察局副局長鄒貴智表示，事發後現場先逮捕1人、追捕4人，今天共逮回陳、鄭主事者等12人到案，並依妨害公務、聚眾鬥毆、傷害等罪嫌移送法辦，檢察官已聲請羈押，目前仍有2嫌未到案持續追查中。

他說，涉案者都有幫派背景，且昨天衝突中有人穿著防彈背心，因此會再追查是否有槍枝，而事發當時有啟動快打部隊，但過程僅有幾分鐘，支援警力到場時，涉案的人都一哄而散。

鄒貴智指出，此案件處置過程影響警察形象，斗六警分局長身為長官應負全般責任，先記過2次，縣警局長則自請處分；昨派出所警力為4人，警局會再針對警力配置、教育訓練通盤檢討，即日起將全面掃蕩易引發聚眾鬥毆場所，掃除不良組織。

還有犯嫌在鬥毆過程身穿防彈背心。記者李京昇／攝影
還有犯嫌在鬥毆過程身穿防彈背心。記者李京昇／攝影
兩派人馬持刀械、球棒鬥毆。記者李京昇／攝影
兩派人馬持刀械、球棒鬥毆。記者李京昇／攝影

警察 斗六 妨害公務

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