影／毒蟲闖兩欄檢站 撞傷新北警與路人
41歲蕭姓毒蟲昨晚行經過新北市板橋區拒檢，並撞傷員警後逃逸，隨後又闖中和警方設立的攔檢點，撞傷2路人，一人遭輾壓命危搶救。警方圍捕緝獲蕭嫌，搜出空氣槍、毒品分裝勺、電子磅秤等，依殺人未遂、毒品、妨害公務、肇事逃逸等罪嫌法辦。
據了解，有毒品、公共危險等前科的蕭男昨天晚間10時許開車行經中山路二段與環河西路口，遇到海山警分局埔墘所員警攔查，他因心虛拒檢並衝撞員警，不理會警方持槍要他停車就往中和方向逃逸，使一名員警膝蓋受傷。
隨後又遇到中和警分局在環河西路與中原三街口的攔檢點，他也同樣拒檢逃逸並加速衝撞臨檢點，害一名員警跌倒，更輾傷一名在前方停等紅燈的王姓民眾，造成王氣胸、多處骨折，所幸送醫後未有生命危險；蕭仍繼續逃逸至永和區後再撞上一名民眾的車輛，最後跑回中和並將車輛丟棄在福祥路段後逃逸。
警方隨後趕到尋獲蕭男車輛，經檢查發現車內有空氣手槍、毒品分裝勺、電子磅秤等物品，警方透過車牌鎖定蕭男涉嫌重大，聯繫其家屬得知蕭男人在板橋民生路三段前便前往將人順利逮捕，警詢後依殺人未遂、毒品、妨害公務、肇事逃逸等罪嫌將蕭男法辦，並在蕭男同意下，將他帶往地檢說明。
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