不顧疫情！高雄傳播妹爆糾紛

高雄楠梓警分局今天凌晨3點多獲報後勁地區疑有青少年聚眾，警方巡邏網趕往搜尋，在鳳屏宮的廣場發現4車、8男3女，車內更查獲棍棒、西瓜刀等；據盤查，疑似其中的蘇姓男子上周叫傳播妹覺得太貴被坑，與經紀公司網路互嗆，並約好談判。幸好警方在另一方尚未出現就及時阻止，全案依社維法裁處11人。

警方初步了解，蘇姓男子（26歲）上周在澄清湖附近的釣蝦場玩樂，期間向經紀公司綽號「邱澤」男子叫了傳播妹助興，不過後來覺得價碼比行情還貴，認為自己被坑，事後跟邱澤起爭執，甚至網路上互嗆，吵到相約今凌晨到楠梓後勁來談判。

楠梓警方約凌晨3點28分獲報後勁麥當勞旁邊的超商有多人聚集，但警網趕抵時沒發現異常，擴大搜尋，3點55分在鳳屏宮前廣場看見4輛車停放，優勢警力上前盤查，車內總計11人、包含1名未成年少女；經同意搜索車內，更驚見後車廂擺著多把小武士刀、長刀、西瓜刀、棍棒。