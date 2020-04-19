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警巡邏偶遇曾逮捕的毒品人口 上前盤查又見他攜帶槍毒

聯合報 / 記者柯毓庭王長鼎／新北即時報導
警方巡邏時眼尖發現車上男子疑似曾被他法辦，上前盤查後果然搜出改造槍枝一把、子彈4顆與安非他命。圖／讀者提供
警方巡邏時眼尖發現車上男子疑似曾被他法辦，上前盤查後果然搜出改造槍枝一把、子彈4顆與安非他命。圖／讀者提供

41歲游姓男子日前開車行經新北市中和區復興路段時，因神情慌張吸引警方注意，被員警眼尖發現疑似是曾經逮捕的毒品人口，查詢後又發現游開的不是自己的車便上前盤查，果然在車上發現改造槍枝一把、子彈4顆與安非他命4包，警詢後依槍砲管制條例、毒品罪嫌移送新北地檢。

據悉，游男有多項前科，日前才被中和警分局警安派出所員警查出身上攜帶毒品法辦，本月14日晚間8時許他開車路過中和復興路段欲去尋訪友人，卻遇上先前將他逮捕的員警巡邏，員警見他十分眼熟，查詢車籍資料又發現他並非車主便上前主動盤查。

游男面對警方攔檢，神情緊張、不斷發抖，眼神還不斷瞄向駕駛座下方，更向警方抗議，要求律師到場才接受盤查，未料他與律師通話後，因無法立即匯款律師費用遭對方打槍，眼見無計可施，游男只得主動交出駕駛座下方的一包粉紅色袋子，經員警檢查發現袋內裝有改造槍枝一把、子彈四顆與安非他命4包，警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品罪嫌將他移送新北地檢。

警方從游男車上的粉紅色袋子內搜出改造槍枝一把。記者柯毓庭／翻攝
警方從游男車上的粉紅色袋子內搜出改造槍枝一把。記者柯毓庭／翻攝

毒品 槍枝

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