警巡邏偶遇曾逮捕的毒品人口 上前盤查又見他攜帶槍毒

41歲游姓男子日前開車行經新北市中和區復興路段時，因神情慌張吸引警方注意，被員警眼尖發現疑似是曾經逮捕的毒品人口，查詢後又發現游開的不是自己的車便上前盤查，果然在車上發現改造槍枝一把、子彈4顆與安非他命4包，警詢後依槍砲管制條例、毒品罪嫌移送新北地檢。

據悉，游男有多項前科，日前才被中和警分局警安派出所員警查出身上攜帶毒品法辦，本月14日晚間8時許他開車路過中和復興路段欲去尋訪友人，卻遇上先前將他逮捕的員警巡邏，員警見他十分眼熟，查詢車籍資料又發現他並非車主便上前主動盤查。