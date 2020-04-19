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雙槍俠健身房外連開9槍 犯案4分鐘自首判3年

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導
許男犯案後持槍投案。記者蕭雅娟／翻攝
許男犯案後持槍投案。記者蕭雅娟／翻攝

22歲許姓男子持改造手槍、道具槍，在北市內湖一家健身房外埋伏何姓男子，趁何上車之際，朝車子、天空連開9槍，犯案4分鐘後，高舉雙槍投案。士林地方法院依非法法持槍、毀損等罪，判處應執行3年徒刑，併科罰金4萬元。

判決指出，許2018年11月12日下午5時許，得知何在民權東路上的健身房，持改造槍和道具槍在巷弄埋伏，直到晚上10點28分許，看見何走出健身房準備搭上朋友轎車，隨即當街連開9槍，當晚10點32分持槍至內湖分局自首

許辯稱，看到何和不認識的顧姓男子一起走出來，分別站在車子兩側要上車，持改造槍瞄準車子射2槍，當時不知打到哪，他們聽到槍聲跑掉後，就把槍裡的子彈全部射完，又因怕他們折返，又拿道具槍對空鳴3槍，「沒有殺人的意思，只是要嚇對方」。

許稱，之前在地下室夜店喝酒，跟何擦撞起衝突，遭何言語羞辱，事後透過朋友幫忙問知道何的身分，也從臉書知道何在健身房，才會開車去開槍嚇何。槍枝則是過世的朋友抵債給的。

何和顧則稱，不認識開槍的人，法院開庭審理時也無到庭作證。許遭檢方依照殺人未遂起訴，但合議庭認為，光用彈點照片和何男所述，不能認定許是朝何開槍，因此變更起訴法條，認為許犯恐嚇、毀損罪，從重依毀損罪判刑。

合議庭審酌，許男計畫開槍完就自首，事先搜尋律師聯絡方式，顯見是計畫性投案，並非悔悟自首，但仍依法減輕其刑。

許男犯非法持有可發射子彈具殺傷力槍枝罪，處有期徒刑2年6月，併科罰金4萬元;犯毀損他人物品罪，處有期徒刑1年，應執行有期徒刑3年，併科罰金4萬元，改造手槍、道具槍、空包彈沒收。全案可上訴。

健身 自首

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