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派出所前聚眾鬥毆 雲林警對空鳴槍逮6人

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
雲林斗六公正派出所前，今天早上傳出聚眾鬥毆事件，警方目前已逮回6人。圖／擷取至公正派出所臉書
雲林斗六公正派出所前，今天早上傳出聚眾鬥毆事件，警方目前已逮回6人。圖／擷取至公正派出所臉書

雲林縣斗六市大學路今天清晨6點多，傳出兩派人馬聚眾鬥毆，由於事發現場鄰近斗六公正派出所，警方趕往制止，但雙方衝突未停歇，警方隨即對空鳴槍，雙方才一哄而散，警則將兩派帶頭的陳姓、鄭姓男子等6人帶回。

據了解，陳男與鄭男兩人有財務糾紛，昨天雙方酒後情緒高漲，電話中互嗆出來喬，不巧今天早上就在公正派出所前狹路相逢，接著雙方開始聚眾並持棍棒鬥毆，場面相當火爆。

公正派出所警員聞聲隨即趕往制止，並通報線上警力支援，但兩方人馬衝擊並未警察到場減緩，彼此叫囂聲不斷，甚至有人受傷，警方則對空鳴槍，一群人才鳥獸散。

雙方衝突後多人掛彩，警方事後先把傷者協助送醫，並將主事的陳、鄭姓兩男帶回偵訊製作筆錄，其中陳男也頭、手部受傷包紮，其餘逃離現場的人，警方已掌握鎖定追蹤，並將依刑法妨害秩序罪將相關人等依法送辦。

斗六 警察 面相

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