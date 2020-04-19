保大員警無票搜索 攔查粗話辱女

桃園市警局保安大隊攔查一名黃姓女子時，認為對方有辱罵三字因此將黃女送辦，但檢察官發現，值勤的兩名警員不但違法搜索，也用三字經辱罵黃女，態度囂張，認定黃女是遭受委屈，才脫口對警察罵粗話，主觀無侮辱公務員犯意，處分不起訴；另針對保大員警執法不當部分，函請督察單位查明行政責任。

保大表示，尊重檢方不起訴處分，對於檢方認定同仁有執法過當之虞，會加強教育訓練。

根據保大移送指出，黃女（卅七歲）去年十月三日下午五點多，因形跡可疑在中壢區實踐路被攔查，她對在場值勤的警員辱罵三字經，被依侮辱公務員罪送辦。

檢方勘驗祕錄器發現，兩名警員無搜索票，不符合無票搜索要件，但卻搜索黃女的背包、香菸及化妝品，還問她「上次給妳判怎樣」、「有無想念我們」，「妳她媽的」，語帶輕佻並挑釁對方；黃女氣不過，回罵「送你媽的大頭貨」，就被警方認定有恫嚇送辦。

檢方指出，保大警員搜索、查看黃女身分證皆無所獲，還繼續要求到她家查看，並說「我覺得妳家一定有（意指毒品）」，黃女質疑警方沒有搜索票，警員稱「我待會報告檢察官就可以」，黃女則說「你當我三歲小孩？」警方反嗆「妳講話小心一點」、「找女警給你搜身啦。」

當時雙方僵持不下，警方向黃女說「就是感覺妳會再犯」，黃女認為遭羞辱要離開，員警並以黃女罵三字經為由，作勢要對黃女上銬、要求黃女道歉，最黃女忍不住，脫口罵了一句三字經，立即被押上警車帶回偵訊。

檢方指出，兩位警員起初就違法搜索，還口出「媽的」等不當用語，如何要求黃女在不當執法下，還能保持理性？且搜索未果仍不讓黃女離開，過程不斷言語刺激、恫嚇對方，還拿手銬在黃女面前打開，執法明顯不當。

檢方說，黃女接受兩名員警光天化日下，將近七分鐘的不當對待，雖講出三字經，衡量她應是在充滿憤怒、委屈的情緒脫口而出，難認有妨害公務犯意，處分不起訴。