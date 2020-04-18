抽水馬達藏槍彈寄來台 台菲合作攔截逮3人

楊姓男子涉嫌透過在菲律賓的趙姓男子輸入槍彈，以包裹寄來台，由許姓男子接貨、趙的母親收錢，菲國海關去年底攔獲1把手槍、92顆子彈，刑事局在台拘提楊、許及趙母，依槍砲罪嫌移送法辦。

據調查，楊姓男子（38歲）是桃園市不良分子，因菲律賓可合法購買槍彈，他以20萬元代價，透過長年在菲國的趙姓男子走私這批槍彈來台；同夥許姓男子（45歲）無業，趙的母親陳姓女子（58歲）則是清潔隊員。

菲律賓海關去年9月攔檢一個空運包裹，在抽水馬達下方查獲1把制式手槍、4個彈匣、92發子彈，刑事局國際科第一隊接獲情資，12月在新北市拘提許，今年1月、本月在桃園市拘提陳及楊。

楊否認進槍，陳稱僅替兒子收錢，不知原因，刑事局研判犯嫌不止一次走私槍彈，請菲國警方協查趙。