影／漁船趁防疫走私洋菸 海巡全副防護衣查檢
海巡署偵防分署高雄查緝隊接獲線報，發現私梟利用疫情期間走私香菸，昨天動員北上，在新北市三貂角外海，查獲台東籍「順豐」號漁船涉嫌走私183箱香菸，市值約750萬元，將涉案的江姓船長，依違反菸酒管理法函送花蓮縣政府財政處菸酒管理科裁處。
據了解，「順豐」號漁船是未滿100噸的CT4漁船，江姓船長（50歲）帶4名印尼籍漁工，約1個月前便由台東富基漁港出海作業，海巡署偵防分署高雄查緝隊得悉這艘漁船可能走私香菸，昨天動員與偵防分署宜蘭查緝隊、艦隊分署花蓮海巡隊、東部分署第12岸巡隊、南部分署第五岸巡隊、花蓮港務警察總隊、及花蓮縣政府財政處、疾病管制署花蓮檢疫站等單位查辦。
昨天凌晨5點多，海巡單位在三貂角外海60浬，發現查獲順豐號漁船吃水頗深，立即攔下去路，登船查檢，果然在漁艙發現以黑色塑膠袋包裝金橋牌（GOLDEN BRIDGE）未稅私菸。海巡人員將漁船帶返花蓮港清艙檢查，共計有183箱（9萬1500包）私菸，市值達750萬元。據悉，這批私菸疑來自菲律賓的自創品牌香菸，經不明船舶在海上接駁給順豐號漁船。
高雄查緝隊副隊長林益崧表示，目前正是防疫期間，私梟利用政府忙著防疫工作推行，趁機走私 ，幸好及時查獲攔截才未流入市面，疾病管制署花蓮檢疫站也對船長及漁工檢疫，沒發現有發燒或身體不適等症狀。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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