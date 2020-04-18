台南工地賭場槍擊案 警方起出作案用槍彈

台南市安南區新宅路口一建築工地本月15日發生槍擊案，57歲黃俊華不滿工地賭場不給賭，夥同王姓及曾姓男子到場吆喝鬧事，要求參與賭局，遭冷飲部陳姓老闆拒絕，發生口角，黃涉持槍朝陳左大腿1槍洩恨後逃逸，陳槍傷貫穿左大腿幸無大礙，警方循線在基隆逮捕黃，上午至女友住處起獲手槍1把、子彈11顆及彈匣，全案依槍砲彈藥刀械管理條例及殺人未遂罪嫌移送法辦。

警方調查，黃俊華的來頭不小，20年前曾犯下殺警等社會重大矚目案件，是要犯「狗男仔」吳慶男的同夥，他服刑17年後假釋出獄後已收歛不少，未料這次再度犯案引發關注。

警方調查，台南市安南區新宅路一處建築工地，平常工人休息時玩撲克牌，工頭會作莊，一群人在冷飲部內聚賭玩樂，陳姓老闆充當場主，可以分紅。未料，這臨時性的賭場，最後還有外人參一腳，引來有心人覬覦。

案發當天，黃等3人一同前往該工地賭場，要求參與賭局，陳以外人為由拒絕，雙方發生口角爭執，黃因而朝陳左大腿開1槍洩恨，陳中彈倒地，黃等3人乘坐轎車倉皇逃逸，在場多名工人等 目睹案發經過，驚慌報警。

案發當天下午，黃即搭乘高鐵逃離，投靠基隆市友人公寓住處藏匿。警方以車追人，掌握黃等人身分，王、曾2關係人也陸續到案。警方昨晚循線找到黃租屋處，聯合在地警方荷槍實彈，等待黃出門時一擁而上，當場將他壓制在地，連夜押回台南住處。