酒店妹酒駕撞死人 台南警方專案取締酒駕

台南市22歲官姓酒店妹本月11日清晨在小吃店上班後酒後駕駛轎車返家途間，在中西區沿海安路北上行經尊王路口，從後方撞擊1名晨運六旬婦人後肇逃，直至撞擊人行道上水泥樁及路旁店家裝潢才停了下來，婦人送醫不治。台南市警局連日來同步執行酒後駕車及掃蕩毒品，強調持續列為專案執法取締。

台南市交通警察大隊統計，今年1至3月取締酒後駕車共1638件，較去年同期增加83件，又因駕駛人飲酒肇事計發生248件，造成313人傷亡，較去年因飲酒肇事減少40件、減少109人傷亡。

官姓酒店妹上周六酒後駕車肇逃，導致晨運婦人被撞不治，引發社會關注。警察局長周幼偉指出，仍有駕駛人心存僥倖心態酒後上路，且無懼於社會民忿與法令規範，已指示各分局因地制宜，依照轄區特性規畫取締勤務。

其中，前天同步執行取締酒駕及掃蕩毒品專案勤務，共計出勤警力數395人、規畫24處路檢點，共取締12件酒後駕車，移送公共危險7件7人。連日來，各分局也依轄區規畫取締勤務，不定時在特定時段及重要地點加強取締。