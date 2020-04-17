文化大學職員命喪草叢 學生驚「怎麼有人躺在那」報案

台北市文化大學驚傳命案。前天剛報到的26歲鄭姓行政職員，昨天未上班，家屬通報失蹤，今天下午竟被發現陳屍校旁私人草叢，警消到場發現鄭員明顯死亡，目前屍體被送往殯儀館，警方還在釐清案情，而鄭員家屬在命案現場悲痛不已。

死者生前被家屬通報失蹤人口。警方調閱監視器發現，死者最後身影是2天前，出現在文化大學校內，今天下午2點多，有文化大學學生行經陳屍地點，發現死者趴在草叢內報案。

文化大學表示，死者前天是第一天到校報到，昨天未進辦公室，校方聯絡未果，便與家屬聯繫，警方調閱監視器確認死者最後行蹤，出現在校旁的私人農場。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )