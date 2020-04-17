92名詐欺犯蒙特內哥羅押返 警逮在台金主

詐騙集團在歐洲蒙特內哥羅設機房騙大陸人，刑事局年初跨境合作逮捕92人遣返，後續在台查獲陳姓金主等9人，幹員因赴歐辦案，返台居家檢疫，估算詐團半年多騙走4億元。

警方調查，陳姓男子（40歲）曾因在台組詐團被查獲，涉嫌出資在歐洲設話務機房，機房負責人王姓（37歲）、吳姓（35歲）男子及多名話務手，去年8月起陸續赴歐。

犯嫌從泰國、馬來西亞、土耳其轉機，在比利時、法國、阿爾巴尼亞、賽普勒斯流竄，被警方鎖定在蒙特內哥羅承租3處透天厝，假冒檢警致電騙大陸人。

外交部接獲情資，刑事局國際科幹員赴蒙國查辦，1月8日在首都波德里查搜索3處機房，查獲92人，當月16日至上月15日分5批押返，其中90人被收押，上月4日及前天在台中市拘提陳，傳喚8名涉洗錢共犯，檢方聲押陳獲准。

陳在台中自蓋兩百坪豪宅，有撞球桌、KTV設備、大螢幕電視，駕駛3輛高價汽車，他部分坦承涉案。