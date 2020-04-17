魔鬼藏在細節裡 台南警汽車音響搜出近200公克安毒

台南市刑大偵四隊據報，綽號「肉粽」的黃姓男子涉販售安非他命牟利，但他曾因涉持有毒品遭攔車搜索卻無所獲，經分析蒐證，毒品藏在名下賓士轎車內，昨天警方持搜索票，且持手電筒針對其轎車反覆搜索，終於發現後車箱音響有密閉暗艙，費周章找到遙控器打開後，發現裡頭暗藏安非他命5包178.7公克及電子磅秤等物，警方依涉嫌毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。

黃嫌坦承，持有大量安非他命等毒品，但否認有從事販毒行為，警方則持續溯源追查其毒品來源。他為躲避警方臨檢盤查，特地在後車箱音響設計一個密閉暗艙，從外表眼視及手摸檢視均無法看出有疑點，也無法打開，引以為傲，確實也曾讓他逃過警臨檢盤查。

警方分析蒐證，認黃藏匿毒品就在轎車裡頭，因此，偵四隊員警就轎車徒手反覆搜索，遍尋可能藏匿地點，幸經員警鍥而不捨，持手電筒從透光空隙中看出端倪，發現後車箱音響有密閉暗艙，他自知無法隱藏，終於配合打開暗艙，起出安非他命5包178.7公克、一粒眠30粒、毒品咖啡包16.7公克、含有K他命粉末14.6公克、電子磅秤1台、夾鏈袋3包。

據調查，經搖控器對準該音響打開，且開啟1秒鐘，若無動作該音響會自動再關閉，令黃嫌很自豪，未料，還是員警破解揪出，他自嘆「魔高一尺，道高一丈」。

警方調查，3月間接獲某社區管委會情資，綽號「肉粽仔」持有安非他命販賣牟利，經市刑大過濾調查，黃平日活動於台南市安平、東、仁德區，涉販賣毒品牟利，目前租屋安平區。