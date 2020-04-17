販賣改造槍枝一站服務到底 台南警方溯源瓦解

台南市南區一模型槍店販賣模型槍外，提供改造槍枝門路，一站服務到底，異業結盟牟利。台南市刑大循線溯源，經3個多月跟監、蒐證，逮捕王姓店家等3人，查獲仿制式霰彈長槍1支、各式操作 (模擬)長槍9支、各式操作 (模擬)手槍56支、彈殼2顆、改造子彈5顆、改造工具一批等，警方依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例等嫌移送台南地檢署偵辦，台南地方法院裁定羈押。

國內廠商所販賣品質精良的操作槍流入市面，改造槍枝技術門檻大輻降低，改造槍枝成品殺傷力已等同制式槍枝。台南市警局為解決轄內改造槍枝犯罪問題，針對去年迄今查獲各式改造槍械分析比對，鎖定轄內有製（改）造槍彈能力工廠及經營模型槍的公司、行號，溯源追查。

警方調查，南區一模型槍店王姓店家雖經營販賣操作(模擬)槍，但探詢上門生存遊戲玩家等要不要改造槍枝可射擊空包彈，或改造成具殺傷力的槍枝。一旦買家表示有意願，還會介紹買家到門外林姓男子幫忙改槍，改造後交貨時，擔心被警方盯上，另外安排第三人胡姓男子出面，一手交錢、一手交貨，設置斷點。

台南市刑大偵四隊等調查王等3嫌改造槍彈後對外販賣牟利，報請台南地方檢察署檢察官黃信勇指揮偵辦，經3個多月跟監、蒐證後分析，認王嫌等3人販賣改造槍彈事證明確，同步拘提、逮捕及搜索，順利查獲仿制式霰彈長槍1支、各式操作 (模擬)長槍9支、各式操作 (模擬)手槍56支、彈殼2顆、改造子彈5顆、改造工具及零件一批，以及安非他命1包1.48公克、k他命毒品4包11.31公克、吸食器等。