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販賣改造槍枝一站服務到底 台南警方溯源瓦解
台南市南區一模型槍店販賣模型槍外，提供改造槍枝門路，一站服務到底，異業結盟牟利。台南市刑大循線溯源，經3個多月跟監、蒐證，逮捕王姓店家等3人，查獲仿制式霰彈長槍1支、各式操作 (模擬)長槍9支、各式操作 (模擬)手槍56支、彈殼2顆、改造子彈5顆、改造工具一批等，警方依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例等嫌移送台南地檢署偵辦，台南地方法院裁定羈押。
國內廠商所販賣品質精良的操作槍流入市面，改造槍枝技術門檻大輻降低，改造槍枝成品殺傷力已等同制式槍枝。台南市警局為解決轄內改造槍枝犯罪問題，針對去年迄今查獲各式改造槍械分析比對，鎖定轄內有製（改）造槍彈能力工廠及經營模型槍的公司、行號，溯源追查。
警方調查，南區一模型槍店王姓店家雖經營販賣操作(模擬)槍，但探詢上門生存遊戲玩家等要不要改造槍枝可射擊空包彈，或改造成具殺傷力的槍枝。一旦買家表示有意願，還會介紹買家到門外林姓男子幫忙改槍，改造後交貨時，擔心被警方盯上，另外安排第三人胡姓男子出面，一手交錢、一手交貨，設置斷點。
台南市刑大偵四隊等調查王等3嫌改造槍彈後對外販賣牟利，報請台南地方檢察署檢察官黃信勇指揮偵辦，經3個多月跟監、蒐證後分析，認王嫌等3人販賣改造槍彈事證明確，同步拘提、逮捕及搜索，順利查獲仿制式霰彈長槍1支、各式操作 (模擬)長槍9支、各式操作 (模擬)手槍56支、彈殼2顆、改造子彈5顆、改造工具及零件一批，以及安非他命1包1.48公克、k他命毒品4包11.31公克、吸食器等。
警方將王、林、胡等3人依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送台南地方檢察署偵辦，3嫌經台南地方法院裁定羈押。
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