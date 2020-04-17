賓士汽車音箱藏毒 台南前科男遭逮送辦

台南市黃姓男子將毒品暗藏在賓士汽車後車箱音箱中，且多在半夜開車出入租住大樓，結果遭人檢舉疑似販毒，警方昨天在路上攔查搜索，起出大批毒品，依法送辦。

台南市警局刑警大隊偵4隊昨天在東區中華東路攔查搜索40歲黃姓男子駕駛的賓士汽車，在後車箱音箱中起出安非他命5包178.7公克、一粒眠30粒、毒品咖啡包16.7公克、含有K他命毒品粉末14.6公克、電子磅秤1台、夾鏈袋3包等物。

偵4隊員今天告訴中央社記者，綽號「肉粽仔」的黃男，平時租住安平區大樓，多利用半夜開車出入，遭人檢舉疑似販毒，警方昨天上午跟監，一路從安平區跟到東區，才在路上攔查搜索。

警方搜索時，一度找不到藏毒處，最後發現後車箱音箱板塊上有切割縫隙，原來黃男規避警方查緝，特地在音箱上開挖一個隱密的小空間，藏毒其中，再以遙控器操作，必須用遙控器對準才能開啟，若開啟後超過1秒未打開，就會再關閉。

警方調查，有毒品前科的黃男，平時在安平區、東區及仁德區販毒牟利，但他被逮時否認販毒。警方訊後依毒品危害防制條例將黃男移送台南地檢署偵辦，且將持續追查毒品來源。