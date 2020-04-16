影／女警街頭攔行動運毒車勇擒2毒蟲 車上鬥牛犬也落網
新北市警板橋分局今天上午發現開車的郭姓男子形跡可疑，趁該車停等紅燈時，敲車窗要求停靠路邊準備盤查郭男及同車林姓男子，郭假意答應配合，卻趁號誌變換為綠燈，立即加速逃逸，追逐近1公里，該車因鑽進巷弄被車堵住，女警林景云與男警黃鎮國二人見機不可失，荷槍喝令二人下車受檢，車內搜出各式毒品，但二人均互推不認帳，否認持有毒品。
警詢後今天下午依毒品及公共危險等罪嫌移送新北地檢署偵辦，並對郭男跨越雙黃線等多項交通違規開出16張罰單，罰金共4萬6300元。警方也懷疑二人涉嫌進行毒品交易，將擴大追查毒品來源及上游毒販。
板橋派出所27歲女警林景云曾擔任過女憲兵，戍衛過中樞總統府，參加警察特考，從警已1年多，今天上午與男警黃鎮國二人巡邏行經板橋區中正路與公館街口，發現駕駛汽車的42歲郭姓男子形跡可疑，林員趁該車停等紅燈時，上前敲車窗，示意要求郭男靠邊停車受檢。
豈料，郭竟趁號誌變換為綠燈時，加足油門逃逸，員警尾隨追逐約1公里，見該車右轉進金華街9巷時，因巷弄狹窄，加上有汽車擋路，兩警見機不可失，立即掏槍喝令郭男與同車抱著一隻鬥牛犬的36歲林姓男子下車受檢。
警方在汽車駕駛座旁置物箱內，搜出海洛因、安非他命、毒咖啡包、一粒眠、毒軟糖等各式毒品，並在郭男身上也搜出3包安非他命，警方懷疑二人涉嫌要進行毒品交易，但二人對車上所搜出的各式毒品，均否認持有，還互推是對方所有。警詢後今天將二人依法送辦，也將持續追查毒品來源。
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