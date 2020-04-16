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南投國姓三合院遭侵入 76歲老翁被綁搶走3.5萬驚魂未定

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣國姓鄉北港村長北路一戶三合院，昨晚被一名歹徒潛入挾持，屋主老翁被劫走3.5萬，警方組成專案小組偵辦中。圖／埔里分局提供
南投縣國姓鄉北港村長北路一戶三合院，昨晚被一名歹徒潛入挾持，屋主老翁被劫走3.5萬，警方組成專案小組偵辦中。圖／埔里分局提供

南投縣國姓鄉昨晚一名歹徒潛入北港村長北路一戶三合院內，以繩索綑綁76歲林姓屋主，搶走3萬5000元現金後逃逸，被害人左手腕遭割傷，經送醫救治幸無大礙，純樸鄉間居民對歹徒的大膽行徑，感到驚訝且人人自危，埔里分局警方獲報後，已立刻專案小組全力偵辦。

警方抵達時發現，歹徒作案時恐嚇林姓老翁不得抵抗，還持刀劃傷他的左手腕，見被害人鮮血直流，又帶他進房間以衛生紙、膠帶為其止血，得手財物後徒步離開現場，老翁才自行掙脫報案求救，但屋內及户外已留下斑斑血跡，警方趕到先將林姓屋主送埔里基督教醫院救治，幸無大礙。

據了解，76歲林姓老翁與女兒同住，昨天午後騎機車外出，前往附近曾任廟公的寺廟，與朋友喝茶聊天下棋，直到傍晚返家，機車停妥進入客廳，突然冒出一名蒙面穿帽T的歹徒，手持菜刀將他制伏後，雙手遭綑綁，雙眼、嘴巴也被封住，押著他欲搜刮家中財物，見他身上有現金3萬5000元，一併順手拿走。

埔里分局隨即封鎖現場進行鑑識採證，被害人不僅受傷，內心更是恐懼，憶及生死一瞬間，情緒久久難平，暫由外地子女接回同住，至於歹徒是預謀行搶或是闖空門失風由偷變搶，埔里分局成立專案小組全力偵辦。

埔里 老翁

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