樂團前主唱供毒害女猝死 稱「慘烈教訓」盼賠償家屬

知名地下樂團「暴君」前主唱蕭逸提供搖頭丸給許姓女友人施用，導致許女抽搐不治，有如W飯店命案翻版，檢方依轉讓禁藥罪起訴；台北地方法院今天開庭，蕭逸表示當初是許女心情不好，問他桌上的藥是什麼，他覺得吃藥會開心一點，才提供搖頭丸給許女吃，但沒想到會害死許女。

蕭逸說，他對死者家屬、自己家人和朋友感到抱歉，無故害大家捲入本案，已經學到慘烈的教訓，吸毒不只害己，也會害到別人，他以後不會再吸毒，希望能以法治教育作為緩刑條件，才能工作盡量履行500萬元的調解條件；但許女母親仍無法接受，表示女兒反對毒品，怎麼可能主動吸毒，認為蕭沒有說實話，無法原諒他。

蕭逸委任律師指出，蕭在警方發現之前就認罪，符合自首要件，希望法院審酌雙方以500萬元和解，目前也已賠償200多萬元，且蕭沒有前科，希望減刑、緩刑。

承辦警員今作證指出，當天獲報是指許女服藥自殺，抵達現場時只有蕭逸等3人，許女已經送醫急救，但他見蕭手發抖、神情不安，認為案情不單純，做筆錄時蕭仍堅稱許女是自殺，送偵查隊後才坦承提供藥物。

檢方調查，蕭逸參加聚會認識在電影圈擔任劇組的許女，2年前兩人在刺青店重逢，蕭邀許女到家中聊天，趁機餵食許女服用不明藥物，許女沒多久就不斷抽搐，蕭趕緊用ＣＰＲ急救，同住的室友也前來幫忙，兩人雖將許女送醫仍不治。

檢警相驗許女遺體，發現手臂多處瘀青及紅腫，體內毒物報告驗出至少有「４-氟甲基安非他命」等四種二級毒品。警方追查，蕭逸當天將毒品沖入馬桶，懷疑許女服用的毒品與蕭有關，移送北檢偵辦。

檢方為求慎重，將蕭逸的尿液送驗，並以許女身上檢測出的毒品做比對，發現蕭的尿液中有兩種毒品的成分與許女吻合，未採信他辯解；至於毒品來源，他供稱是當年還在地下樂團時開趴，朋友給他的。