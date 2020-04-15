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持空氣槍、榔頭討債打得滿臉血 中警逮6人到案

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市陳姓男子等6人昨天前往北區中清路民宅討債，持空氣衝鋒槍、榔頭等凶器，將被害人打得滿頭鮮血，影片也被上傳到臉書社團。圖／摘自臉書爆料公社
台中市陳姓男子等6人昨天前往北區中清路民宅討債，持空氣衝鋒槍、榔頭等凶器，將被害人打得滿頭鮮血，影片也被上傳到臉書社團。圖／摘自臉書爆料公社

網路臉書社團今天下午流傳一段陳姓網友所張貼的影片，影片中一名中年男子遭多名身分不詳的男子持榔頭、衝鋒槍等凶器，打得滿頭鮮血，被害男子過程中不斷向歹徒討饒，經查全案發生在昨天晚間，被害男子疑因積欠陳姓男子數十萬元債務，陳前往被害男子住處討錢未果，進而犯行，警方今晚7時許帶回涉案陳等6人，查扣空氣衝鋒槍、榔頭等犯案工具，全案漏夜偵詢中。

陳姓網友今天在臉書張貼一段影片，影片裡一名中年男子遭多名男子持衝鋒槍、榔頭等凶器，打的滿臉鮮血，讓人看得怵目驚心，影片全程約4分鐘中，被害男子在過程中不斷求饒，但仍不斷被歹徒痛打，影片經網路散布後，警方展開調查，發現全案是發生在台中市第二警分局轄區，雖然被害人沒有報案，警方仍展開偵辦程序。

今天晚間7時許，第二警分局的專案小組陸續帶回陳姓男子等6名涉案人，涉案人年紀都為40多歲，並查扣涉案的空氣衝鋒槍、榔頭的作案凶器，因被害男子尚未到分局報案，尚不清楚被害男子的傷勢，初步從影片觀察，被害男子全身程度不等的擦挫傷，警方正在積極聯繫被害人到分局，釐清案發經過。

經初步了解，涉案陳姓男子等人辯稱，被害男子因積欠他數十萬元的債務，才會在昨天前往北區中清路被害人家中討債，因討債未果，才會做出犯行，因涉案人今天晚間7時許才到案，尚未警詢，詳細的案發經過，有待後續調查釐清，全案暫依恐嚇、傷害、妨害自由等罪偵辦。

台中市陳姓男子等6人昨天前往北區中清路民宅討債，持空氣衝鋒槍、榔頭等凶器，將被害人打得滿頭鮮血，影片也被上傳到臉書社團。圖／摘自臉書爆料公社
台中市陳姓男子等6人昨天前往北區中清路民宅討債，持空氣衝鋒槍、榔頭等凶器，將被害人打得滿頭鮮血，影片也被上傳到臉書社團。圖／摘自臉書爆料公社

債務 恐嚇

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