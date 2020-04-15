新店隨機殺人凶嫌起訴後續押 法官：他有造成社會恐慌

自稱有情緒障礙的王姓男子上月在新北市新店區與妻子在車內爭執，衝下車持料理刀刺向路邊的林姓機車騎士，林被刺死，王今天被起訴、移審法院；台北地院召開羈押庭，法官認為王的犯行造成社會恐慌，他犯重罪、可能逃亡，晚間裁定羈押、但不禁見。

法官諭知說，王坦承犯罪事實，但否認有殺人故意，他辯稱不知凶刀鋒利、且自稱患精神疾病，但卻造成被害人死亡的結果，犯殺人罪嫌疑重大。

法官說，王姓男子僅因與妻子爭執，即持刀朝陌生人背部深刺一刀，當死者倒地，對死者呼救、哀嚎視若無睹，手段凶殘，另對妻子要求報警、叫救護車置之不理，等到警方趕到時，卻立即表態有精神方面的疾病，可見他有規避審判的傾向。

承審法官認為，王是直播主，月收入二、三千元，以靠妻子資助維生，收入、工作及經濟狀況都不穩定，所犯罪又是有期徒刑10年以上的重罪，有高度逃亡可能，應予羈押，但不禁見。

新北市中和區林姓男子今年3月13日晚間騎機車至新店區中正路連鎖超商，才以手機傳完訊息告知姊姊人已到樓下，突遭王姓男子持料理刀從背後猛刺一刀，王行凶後，開車逃逸，警方案發20分鐘逮捕王，依殺人罪移送法辦，偵查中，王被羈押。

台北地檢署今天起訴認為，王行凶後否認具殺人犯意，藉詞脫罪，尚未賠償死者家屬金錢，犯後態度不佳，建請法官量處他最嚴厲之刑。