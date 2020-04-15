12學生聚眾刺人案 北市教育局：已啟動護苗專案

台北市今早發生未成年少年遭刺傷案件，據警方初步了解，現場共12名國、高中學生，遭刺學生左胸中刀後，其餘學生落跑，警方仍在追查中。台北市教育局表示，目前掌握其中1名為北市學生，校方已完成通報，學校端將啟動護苗專案，對該學生進行輔導。

據警方調查，12名學生分別就讀國、高中，行兇學生疑似因感情糾紛，分成2派人馬，今早10時雙方相約南京東路四段一處巷內談判，一言不合之下，其中1人持疑似刀的凶器刺傷另1人，警消趕抵現場後，其餘11人鳥獸散，傷者倒地哀嚎，所幸送醫後無生命危險。

北市教育局表示，就目前資訊掌握，受傷學生非北市學生，其他學生中，其中1名就讀北市某校，該校已完成校安通報程序，學校將啟動護苗專案，對學生進行輔導，案情細節仍待警方調查。