暴力集團遭警剿滅！內埔警分局直搗主嫌住處逮15人
屏東縣內埔警分局，從去年至今，共獲報4起民眾遭人毆打的案件，經調查，該暴力集團常以棍棒、徒手等方式圍毆被害人，且這4起皆為同一批人所為。警方成立專案小組，由地檢署核發拘票、傳票，警方直達主嫌住處逮人，並將15名嫌犯逮捕，並查扣安非他命等違禁物。
據了解，以阮姓男子（31歲）為首的不法暴力集團，將常與人發生金錢糾紛，又率眾與被害人談判滋事，甚至以棍棒、徒手等方式圍毆被害人。內埔警分局，與刑事警察大隊偵二隊、屏東分局成立專案小組，報請屏東地方檢察署檢察官指揮偵辦。
透過地檢署核發拘票、傳票，眼看時機成熟，警方於4月7日前往阮男住家逮人，此外警方也逮捕集團內的15名嫌犯，並在阮的住處中查扣安非他命等違禁物。警方訊後，將阮嫌等其他15名嫌犯依組織、傷害、恐嚇、毒品等罪嫌移送。
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