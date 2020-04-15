疫情影響國際K毒大盤價狂飆 調查局高雄處連破2毒案
調查局高雄市調處今宣布查獲兩件毒品案，2月15日在基隆關攔截進口的成衣貨櫃涉夾藏211公斤K他命，調查官透露，受新冠肺炎疫情影響，東南亞「金三角」地區走私不易，K毒大盤價已飆漲到180萬；另3月29日在桃園平鎮區透天民宅攻堅破製毒工廠，扣「喵喵」毒咖啡包6萬8000多包。
高市調處指出，不法集團看中越南是成衣製造重鎮，進口來台的成衣貨物相當多，便涉冒用不知情林姓男子名義，將毒品混在405箱、共5062公斤的長袖衣物中，隨著貨櫃欲走私入台；檢調獲報後蒐證鎖定可疑貨櫃，通報基隆關以人工方式拆開，果然發現21箱衣物中，夾藏211包鋁箔包，鑑驗確認為K他命，毛重211公斤。
檢調後續3月13日到基隆及桃園拘提林姓男子、尤姓男子，再追出貨主張姓男子，經釐清林應遭冒用身分，訊後請回，不過尤負責運毒裝櫃聲押禁見獲准，張則另案遭判刑，先解送歸案服刑。
據調查官表示，近來疫情影響國際運送，連寄送包裹可能被阻，毒品價格因此水漲船高，原本K他命大盤價每公斤約20、30萬元，近期飆漲至180萬元，導致毒梟不畏疫情也要運毒，牟取暴利。
高市調處另獲情資指販毒集團在夜店大量販售毒咖啡包，掌握製毒師傅林姓男子等人3月初接獲一批原料，北上桃園平鎮區透天民宅租房，在內「一條龍」式分料秤重、裝袋封口，成品再運至楊梅區的倉庫。
檢調警3月29日前往攻堅，當時屋內犯嫌急著從二樓陽台欲攀爬逃亡，被屋外辦案人員喝令住，林姓男子等14人被捕，屋內扣得毒咖啡包6萬8000多包、一粒眠14公斤，林姓男子訊後被聲押禁見獲准，郭姓男子等11人3萬元交保。據辦案人員研判，所剩原料至少可做70萬包，
指揮此案的雄檢檢察官余彬誠說，毒咖啡包幾乎都是年輕人開趴助興，此案查扣的都印「潮牌」標示，製毒師傅會先加果汁粉、奶茶粉為基底，再混入俗稱「喵喵」甲基卡西酮、「一粒眠」硝甲西泮，混充效果加強愉悅感，更會增加猝死率。
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