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影／百公斤重「渣男」涉詐財騙色 遭人聚眾當街痛毆

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
涉嫌強拍女子裸照勒索的陳姓男子，昨天深夜在苗栗市被人當街痛毆，被民眾拍下過程。圖／擷自臉書社團黑色豪門企業
涉嫌強拍女子裸照勒索的陳姓男子，昨天深夜在苗栗市被人當街痛毆，被民眾拍下過程。圖／擷自臉書社團黑色豪門企業

21歲陳姓男子前天涉嫌以介紹工作為由，誘騙一名女子到汽車旅館強拍裸照並勒索7萬元，女子林姓男友昨晚10點左右趁交付「贖金」機會，糾眾在苗栗市國華路一處路口超商旁，當街將對方拖下車痛毆，苗栗警方接獲民眾報案，啟動快打機制，員警多人趕到將其中涉案的5人帶回追究刑責，並追查其他參與鬥毆的青少年。

陳姓男子昨晚遭多人拖下車當街痛毆的影片被民眾拍下並上傳到臉書社團「黑色豪門企業」，可見到體重逾百公斤的陳姓男子被壓制在地，遭到眾人拳腳相向。

苗栗警分局昨晚啟動快打機制，多輛警車及員警趕到現場，部分參與鬥毆的青少年一哄而散逃離現場，警方共帶回5人追究刑責，包括涉嫌強拍女子裸照的陳姓男子及聚眾鬥毆的22歲林姓男子。

陳姓男子假借介紹工作誘騙年輕女子到汽車旅館強拍裸照並勒索金錢，涉嫌恐嚇取財及妨害性自主，另外林姓男子為女友討公道找來近10人施暴圍毆對方，也涉犯刑法聚眾鬥毆罪嫌，警方一併調查處理，目前參與鬥毆的青少年還有6人未到案，警方持續追查。

被指控「渣男」的陳姓男子過去就有類似詐財騙色行徑，目前還在偵辦中，這次又涉嫌犯案，結果遭圍毆，被害女子指控對方涉嫌下藥、性侵，警方也正調查釐清。

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