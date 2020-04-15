私闖民宅還稱「幹嘛要搜索票」 法院判無罪盼警方警惕

桃園中壢分局欲逮吳姓槍砲犯未果，擅自進入周圍民宅見黃姓女子吸毒將她送辦，黃女反控警方無搜索票私闖民宅，法院勘驗秘錄器發現，警方面對屋內民眾疑問，竟稱「我就進來了，幹嘛要搜索票」，還有警員脫口說「好像沒有同搜」，認定警方違法搜索、逮捕，判黃女無罪，可上訴。

檢警調查，黃女2018年1月25日凌晨1點多，在租屋處吸食海洛因、安非他命，下午被警方查獲扣得吸食器。審理時黃女坦承吸毒，但辯稱警察沒有搜索票強行進她家，把吸食器當證物，還被強行帶回驗尿，指控警方私闖民宅違法搜索，主張自己非現行犯。

中壢分局偵查隊小隊長證稱，當時在查緝另名涉及槍砲、詐欺的吳姓男子，有持搜索票但沒找到人，清查附近住戶到黃女家敲門，黃母應門時因怕吳在裡面，所以他們僅說是警察，並隨口說「你們這邊出入複雜，是不是在賭博」，經黃母同意才進屋查看並發現黃女房間有吸食器。

另名偵查佐說，當時進屋在客廳他有講「好像沒有同搜（同意搜索）」，因為他們進去重點是查有無吳男；派出所幾名警員則表示，當時偵查隊、派出所等一共8人，穿便服持搜索票、拘票要去抓吳，因無所獲加上出入複雜，懷疑吳躲在2樓，才經黃母同意進屋。

但黃母說，要去鎖門時見警察打開門進來，她問是誰、有無搜索票，對方就稱自己是刑事，還說「我就進來了，幹嘛要搜索票」；法院並勘驗警方秘錄器，發現沒人表明警察身分，警方面對屋內人詢問怎麼進來，甚至還說「你門沒關啊，沒給你搜索啊」等語。

法院認為，警方進入黃女住家，以目光檢視有無打算搜索對象吳男，已經屬於住宅搜索行為，但中壢分局等人並未持搜索票，確屬無票搜索。

法院審酌雙方證詞，認為不能排除該小隊長為了抓吳男，因埋伏多日未果，判斷吳可能就在黃女住家內，因辦案心切，不加思索未經同意，就打開黃女房門的可能性。

法院指出，警方違法搜索發現吸食器，不能以此作為黃女「因持有其他物件，顯可疑為犯罪人」依據，否則無異鼓勵警員以違法搜索方式，創造現行犯逮捕，警方違法搜索、逮捕，其間具毒樹、毒果關聯性，認定扣案物無證據力。

法院考量，警方侵害黃女隱私、人身自由，其所造成侵害程度，大於警方查緝黃女吸毒犯罪的公共利益，權衡法益、比例原則判黃女無罪，也希望藉此讓警方心生警惕，確實踐行法律程序。