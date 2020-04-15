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KTV歡唱遭仇家盯上 一出門就遭西瓜刀砍破肚皮臟器外露

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
檢方依殺人未遂罪嫌起訴凃、潘。記者曾健祐／攝影
檢方依殺人未遂罪嫌起訴凃、潘。記者曾健祐／攝影

桃園凃姓男子僅因細故打算找劉姓男子談判，找來潘姓同夥等人到場堵人，凃並打電話誘騙劉出面，隨即和潘拿鋁棒、西瓜刀朝他猛烈攻擊，當場砍到劉臟器外露、左手骨折，劉送醫切除脾臟、修復大腸及橫隔膜才撿回一命，檢方以凃、潘殺人犯意明確，偵結依殺人未遂罪嫌起訴他。

檢警調查，凃男（24歲）和劉有嫌隙，去年5月29日凌晨1點多夥同潘姓友人（20歲）一共8人要找對方談判，得知凃當時正在大園某家KTV歡唱，一群人就攜帶刀械、金屬球棒等到場堵人。

凃、潘各持鋁棒、西瓜刀守在KTV店門口，凃並打電話藉故將劉騙出來，2人立刻揮棒狂毆，潘更持刀猛砍，劉嚇到伸手阻擋，但手臂、腹部仍多處中刀，更當場臟器外露，劉全身是血試圖脫逃，但2人還繼續追趕猛砍，直到店家聽聞叫喊聲查看，凃、潘才收手逃逸。

消防員獲報到場時，發現劉男傷勢嚴重，送醫檢查包括橫隔膜、脾臟及大腸都被砍到破裂，也有血胸、左手也被砍到骨折，醫院緊急開刀切除脾臟，修補橫隔膜、大腸，急救多時才撿回一命。

檢方訊時，凃坦承過去和劉有糾紛才下手，當天也有藉故打電話約劉出面，並和潘分持鋁棒、刀械攻擊，潘也說砍傷劉後，有看見凃繼續追趕，直到KTV店家人員出面，他們才收手逃逸；而劉也指證歷歷，加上現場監視器也拍下作案畫面。

檢方認為，凃、潘主觀上明知持鋁棒、西瓜刀攻擊他人胸、腹可能致死，且砍傷劉後仍繼續追擊，造成劉多處要害重傷，可見2人殺人犯意明確，偵結依殺人未遂罪嫌起訴2人。

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