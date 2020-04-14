桶屍案婦人涉入糾紛曝光 6年前失蹤時間點成關鍵

高雄橋頭糖廠捷運站出口對面的「桶屍案」，據透露，檢警懷疑死者林姓婦人6年前被報案失蹤時已遇害，由於林婦失蹤之前就離家，獨自在鳳山地區經營卡拉OK店，疑被催討債務，多次有債主上門，將釐清此糾紛是否與死因有關？對此岡山警方局澄清，目前仍沒有特定的嫌疑對象。

「專案小組一切都還在努力中！」岡山警分局偵查隊長陳仁正今天表示，還在等法醫的復驗報告，呼籲民眾能多提供林女的相關消息，「目前為止滿訝異地幾乎沒什麼訊息進來，據了解家屬也對死者交友狀況並不是很有印象，所以我們也還在從其他的方向努力中。」

不過據查，林姓婦人（61歲）結婚後家境不錯，卻選擇離家，也沒辦理離婚，多年前獨自在鳳山開設卡拉OK店，類似「歌友會」形式、沒有小姐陪侍坐檯，一段時間後她疑與人產生債務糾紛，導致債主多次找上門。

檢警案發後追查，林婦的家屬2014年12月因聯繫不上她而報案失蹤，她卻從此沒有相關「足跡」，包括銀行帳戶沒有提存、健保卡無就醫紀錄、交通工具沒有相關違規；她使用的手機已消失，只能靠調閱門號的通聯資料，盼能發現她是否有與人聯繫的蛛絲馬跡。