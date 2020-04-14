散布移工網拍用過口罩 女網友貼文10分鐘就刪仍遭法辦

台中市張姓女子在12日下午在雲林縣的臉書社團留言，散布有外籍移工在醫院撿拾民眾使用過的口罩，上網販售，張女在貼文10多分鐘後就經其他網友提醒可能觸法而刪文，但刑事局中打仍接獲檢舉，當晚通知張女到案說明，張女辯稱只是善意提醒，但警方認為行為已觸法，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例等罪，函送雲林地檢署偵辦。

刑事局中打第二隊在12日接獲檢舉，一名張姓網友涉嫌在「虎尾人（讚）出來」臉書社團留言「我昨天回老家聽我親戚外傭說虎尾的外傭都去醫院外圍檢民眾丟在路邊的口罩，然後回去清洗乾淨燙整齊後上網賣，叫我們不可以上網賣(買)，所以奉勸大家別網路買來路不明的口罩阿」，經查證為不實訊息，當晚8時許就通知涉案張姓女子（29歲）到案說明。

張女到案後坦承貼文，目的是善意提醒網友別在網路上購買來路不明的口罩，貼文經其他網友提醒後，在貼文10多分鐘後就刪文，但已經多數人傳閱並留言，仍涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」、社會秩序維護法，警詢後已請回張女，並將全案函送雲林地方檢察署偵辦。

刑事局中打第二隊呼籲，民眾在當今新型冠狀病毒肺炎防疫期間，切勿隨意製造、散佈或轉傳有關疫情之不實資訊，引起民眾恐慌，警方將依法速查嚴辦。

刑事局中打第二隊表示，請民眾全力配合政府相關防疫措施，相關資訊可上衛生福利部疾病管制署網站或加入「疾管家」官方LINE帳號，將提供最新的防疫資訊。另亦可加入「美玉姨」、「My Go Pen」等LINE查證平台，以查證訊息真假，全民一體共同防禦新型冠狀病毒感染可能帶來的危害並杜絕假訊息。